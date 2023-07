Gerardo Fernández Noroña señaló a Mario Delgado que exigir a corcholatas el deslinde de espectaculares, propaganda y otro tipo de publicidad a su favor, es un acto de simulación que no aporta transparencia al proceso de selección de candidato presidencial de Morena, ni asegura piso parejo.

“No basta con que algún aspirante diga que desconoce el origen de esos espectaculares.

A mí me parece un acto de simulación, un simple deslinde verbal. Creo que a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habría que sumar el no claudicar y el no simular. "La simulación no va de nada con nuestro movimiento”, manifestó el petista a través de una carta publicada en sus redes sociales.

El pasado 6 de julio, Gerardo Fernández Noroña pidió al líder del partido guinda que cada contendiente por la Coordinación de los Comités de la 4T informara el monto invertido en publicidad como espectaculares, bardas, carteles y otros impresos colocados en todo el país.

Sin embargo, Mario Delgado omitió responder a la petición del diputado con licencia por el Partido del Trabajo y emitió un pronunciamiento al respecto hasta una semana después, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en su conferencia mañanera del 11 de julio el uso desmedido de anuncios colocados por los aspirantes.

Lee también: Sigue EN VIVO a las "corcholatas" y el Frente opositor este 18 de julio

Así, el 13 de julio, Mario Delgado publicó una misiva en la que pide a las corcholatas deslindarse de la colocación de dicha publicidad, pero no emitió ninguna petición acerca del tema presupuestal, hecho por el que Gerardo Fernández Noroña hoy lo acusa de ignorarlo y simular.

“Tu respuesta fue el silencio absoluto. Incluso en alguna entrevista con Adela Micha justificabas el hecho y equiparabas el que yo venda libros con los cientos de espectaculares que hay de algunos aspirantes en todo el territorio nacional. Tuvo que hacer un señalamiento el compañero presidente López Obrador sobre lo incorrecto de esta práctica para que nos enviaras un documento donde abordabas el tema.

“Si bien en el manifiestas preocupación sobre el actuar de la autoridad electoral, a ésta ese tema le tiene sin cuidado. Por otra parte, en el mismo documento sugerías el deslinde de esa propaganda, lo cual no resuelve la petición que te hice”, reclamó el petista a Mario Delgado.

Ante esta situación, nuevamente solicita transparencia en los montos publicitarios y demanda se hagan públicos.

“(…) El dinero no debe decidir quién sea el abanderado de nuestro movimiento, se debe de resaltar que detrás de esa inversión millonaria. (…) Yo solamente tengo compromiso con el pueblo de México, pero cada quien es libre de hacer los compromisos que crea convenientes para alcanzar su aspiración. Sin embargo, en nuestro movimiento la honestidad, los principios y el compromiso con el pueblo deben de ser aspectos tundamentales de nuestra lucha.

Lee también: Xóchitl Gálvez responde a AMLO... con VIDEO del propio AMLO

“Así las cosas, te vuelvo a solicitar que se nos emplace a dar a conocer la inversión publicitaria que se tiene no sólo en los rubros anteriores, sino en las propias redes sociales y en todos los aspectos en que se haya invertido en publicidad, y, que esta información se haga pública”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv