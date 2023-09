El excalciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que quedó completamente fuera del proceso interno para definir la candidatura interna por Morena, sin embargo, dijo que su participación por la contienda nacional a la presidencia de México sigue vigente.

-"¿Estás definitivamente fuera del proceso?", preguntó Azucena Uresti al excanciller en entrevista para Radio Fórmula.

-"Sí, nos sacó la policía", respondió Marcelo Ebrard.

"Hay que seguir luchando por lo que cree uno, seguiré diciendo lo que es la verdad y eso es lo que voy a hacer". "Como destino final yo estuve participando en este proceso para que se respetara la voluntad de la gente y el lunes veremos qué decisión tomar para que eso se cumpla", añadió Ebrard Casaubón.

Lee también El retrato de Marcelo Ebrard, ¿el hombre que no fue?

¿Considerará a Movimiento Ciudadano?

Al ser cuestionado sobre si ahora consideraría ir con Movimiento Ciudadano (MC), el excanciller dijo lo siguiente: "Es una decisión que tendremos que ver, el lunes tendremos asamblea pero no es algo que nos hayamos propuesto como destino final".

Respecto a la posibilidad de que su sueño de llegar a la presidencia se haya frustado, aseveró: "Vamos a ver, siempre estará vigente".

Igualmente, Marcelo Ebrard comentó que está a favor de repetir todo el proceso, independientemente del resultado de la encuesta de Morena.

"Que se repita (...)Lo que importa es que podamos decir que este proceso fue impecable y que la gente diga 'se respetó'", fue lo que respondió el aspirante, al señalar inconsistencias en todo el proceso de selección.

Lee también: Representantes de Ebrard abandonaron el conteo de boletas, dicen notarios

"La policía nos sacó del conteo", sostiene Ebrard

Dijo que los resultados ponen en tela de juicio la veracidad del proceso, pues 31 urnas quedaron anuladas, es decir un 14.4% de la principal encuesta, según la información que el partido le proporcionó previo a la revelación final de resultados.

Aclaró que las urnas que fueron anuladas fueron aquellas que no estaban selladas o que no estuvieron supervisadas por los encargados.

Ebrard dijo que no tiene elementos para declarar los resultados como un fraude, pero si como un "grave error", al no dejar entrar a su representante al conteo y al no considerar los argumentos de porque era prudente corregir los errores del proceso encuestador.

El funcionario concluyó dejando claro que el lunes definirá su destino como candidato.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.