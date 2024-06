Ante la apertura de la discusión de la reforma al Poder Judicial que ha generado la caída del peso frente al dólar, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay estabilidad económica por lo que no tienen que preocuparse los inversionistas nacionales e internacionales por esta iniciativa que se prevé discutir en septiembre.

"No tiene porque haber preocupaciones (...) Inversionistas nacionales, extranjeros, no tienen por qué preocuparse, sus inversiones son seguras en el marco de las leyes. No tienen por qué tener preocupación por una reforma al Poder Judicial porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia", aseguró en conferencia de prensa, tras una reunión con una comitiva del presidente Joe Biden.

Propone encuesta para que mexicanos opinen qué piensan del Poder Judicial

En ese sentido, Claudia Sheinbaum dijo que va a proponer que se haga una encuesta sobre qué opina la ciudadanía sobre el Poder Judicial.

Detalló que, la mayoría de la gente lamentablemente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial: "Tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial fue parte de lo que se planteó en la campaña", indicó.

Sheinbaum aseguró que este tema no es personal y que habrá apertura del diálogo, aunque descartó reunirse con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Adelantó que se va a reunir con diputados y senadores así como funcionarios del Gobierno federal para ver el tema del parlamento abierto para discutir la reforma.

