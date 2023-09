En el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional Morena, Claudia Sheinbaum recibió de manos del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo y el líder nacional del partido, Mario Delgado, la constancia que la acredita como Coordinadora de los Comités en Defensa de la 4T para las elecciones de 2024.

Tras recibir la constancia, Claudia Sheinbaum aseguró que "la puerta está abierta de Morena". En ese sentido, la virtual candidata presidencial reconoció a sus compañeros del partido, así como al resto de las ex orcholatas; y aseguró que siempre llamará a la "unidad y al compañerismo".

En su discurso, Sheinbaum señaló que no se cansará de reconocer los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la pensión de Adultos Mayores, becas para universitarios, apoyos al campo, recursos para madres trabajadoras, profesores basificados, construcción del Tren Maya, refinerías, aeropuertos, así como planes de justicia para pueblos originarios, entre otros, "y todo ello sin endeudar el país", aseguró.

Claudia Sheinbaum recibe la constancia del nombramiento de Coordinadora Nacional de los Comités para la Defensa de la Transformación de Morena



📹 #VIDEO: Salvador Corona pic.twitter.com/Tfj1pARHSc — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2023

"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una hazaña histórica en el país con una máxima, el eliminar la corrupción", aseguró Sheinbaum.

La ex Jefa de Gobierno reconoció que faltan cosas por hacer, pero que se han consolidado mucho, y que por eso es necesario la continuidad de la Cuarta Transformación.

"Lo reiteró no los voy a defraudar", mencionó al recordar el momento en el que recibió el bastón de mando de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Coordinadora de Defensa de la 4T propuso cinco tareas a la militancia de Morena:

1. Fortalecimiento de organización del Movimiento de la 4T casa por casa en cada estado y cada sección electoral

2. Continuidad con cambió con el Programa de Nación

3. Difusión de los logros de la Cuarta Transformación

4. Unidad para consolidar el movimiento

5. Consolidar la Alianza del Partido del Trabajo y Partido Verde, además de abrir una convocatoria a nivel nacional a quienes ser parte del movimiento de todas clases sociales, corrientes ideológicas, para seguir construyendo el "segundo piso de la transformación".





Este domingo 10 de septiembre arrancó la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena / Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL





Morena está listo para enfrentar al "dinosaurio" en 2024

El Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, afirmó que su partido está listo para enfrentar al "dinosaurio" en 2024, en alusión al Frente Amplio por México.

Al encabezar la tercera sesión del Consejo Nacional del partido guinda, sostuvo que no temen enfrentar a la candidata del mencionado frente, a quien calificó como "un personaje Fake".

"El pueblo sabe que la Presidencia de la República no es ya más ni para principiantes, ni para aprendices, en junio estaremos frente a frente con ese dinosaurio, no nos arredra el desafío que hoy nos presenta el conservadurismo, vamos a derrotarlo en unidad, vamos contra esa élite conservadora, desconectada de las necesidades y aspiraciones del ciudadano común, vamos contra esa élite que pretende representar y gobernar a un pueblo que no conoce ni entiende", declaró.

Lee también: Analiza Monreal si mantiene o no su aspiración a Jefatura de Gobierno de la CDMX

Mario Delgado insiste en superar diferencias y la unidad

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, volvió a hacer un llamado a superar las diferencias y dejar atrás las divisiones.

Sin mencionar a Marcelo Ebrard, el líder guinda pidió a todas y todos, trabajar por promover la unidad para obtener la victoria en 2024.

"Es el momento ahora de superar las diferencias, de dejar atrás divisiones, necesitamos sumar a todas las estructuras y todos los liderazgos, todos somos compañeros y compañeras y nos debemos fraternidad, inclusión y respeto al proyecto y liderazgo de nuestra compañera Claudia Sheinbaum", declaró.

Al grito de "unidad, unidad, unidad", durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Delgado Carrillo reconoció que el proceso interno para elegir a quien coordinará los trabajos de la cuarta transformación "no estuvo exento de complicaciones", pero insistió en que "el resultado fue contundente".

"El mandato de la gente es que nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo sea quien deba conducir los destinos de nuestro movimiento", declaró.

Llega la Doctora Claudia Sheinbaum a la tercera sesión ordinaria de Morena, los asistentes exclaman ¡presidenta,presidenta!



📹#VIDEO: Yalina Ruiz pic.twitter.com/ADGfpSKGi8 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2023

Fernández Noroña reitera su disposición al movimiento de la 4T

Al hacer uso de la palabra, Gerardo Fernández Noroña aseguró que el proceso interno de Morena terminó y Claudia Sheinbaum ganó, "por lo que no se le debe regatear que haya ganado", por lo que aseguró que se debe honrar la palabra al hacer referencia el caso de Marcelo Ebrard.

"Hoy necesitamos alturas de miras", aseguró y dijo que no está en riesgo la presidencia de la República sino lo que está en juego es llevar justicia social al último rincón del país.

En ese sentido, Noroña pidió llamar a una Asamblea Constituyente para un análisis profundo de la actual Constitución, y reiteró que estará a la disposición del movimiento de la Cuarta Transformación.

Lee también: Papá de “Checo” Pérez asegura que no hay aspirante mejor que él para gobernar Jalisco

"Conmigo cuentan para seguir con el movimiento, larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum, larga vida a la alianza PT y Partido Verde".

Monreal pide cuidar injerencia del crimen organizado en la siguiente elección

Mientras tanto, Ricardo Monreal señaló que ganar la presidencia es importante, pero también 2 mil 246 cargos públicos, incluido la mayoría en el Congreso, con los partidos políticos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde.

Monreal aseguró que el movimiento de la 4T creció 10 puntos por lo menos tras este proceso interno, pero dijo que hay diversos puntos que deben reforzar como dialogar con las clases medias mexicanas que se acercaron a Morena en el 2018; diálogo con empresarios, académicos, y la comunidad universitaria.

En ese sentido, Monreal pidió que se cuide la injerencia del crimen organizado en la siguiente elección, y pidió que se cuide el perfil de los candidatos así como su financiamiento.

Agregó su apoyo total a Claudia Sheinbaum y pidió que deben seguir unidos.

"En el 2024 vamos a arrasar la presidencia con Sheinbaum": Manuel Velasco

Al tomar la palabra, Manuel Velasco Coello, refrendó su total apoyo a Claudia Sheinbaum y aseguró que se encuentran sin titubeos, regateos ni condicionamientos.

Lee también: Llegan las “Clauditas” y “Amlitos” al World Trade Center

Aseguró que el proceso interno dio la oportunidad de recorrer el país y defender sus visión, y dónde Claudia Sheinbaum ganó con contundencia.

Coello reconoció al resto de las corcholatas, "la alianza del Partido del Trabajo y Partido Verde es una alianza ganadora, una alianza que sabe ganar elecciones y lo vamos a demostrar ganando con contundencia el 2024".

"En el 2024 vamos a arrasar la presidencia con nuestra candidata Claudia Sheinbaum, vamos a ganar con el mejor proyecto que ha construido el presidente Andrés Manuel López Obrador".

Agregó: "Quiero convicarlos a recorrer el país, (...) llevemos sus propuestas casa por casa, y también para que sea la primer Presidenta y la más votada en la historia".

















rmlgv