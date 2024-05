Veracruz, Ver.- Tras los resultados que le favorecieron del Simulacro Electoral Universitario 2024, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición está enojada ya que optaron por una campaña de odio, similar a la del 2006, pero que eso ya no les funciona pues la gente quiere propuestas.

"Ellos optaron por una campaña de odio que a lo mejor les funcionó en el 2006, pero ya no, eso ya no funciona. El pueblo de México lo que quiere son propuestas", señaló al ser cuestionada sobre el simulacro hecho por los universitarios.

Sheinbaum destacó los resultados obtenidos en el simulacro, y que esto se debe a que los jóvenes reconocen el proyecto de la autollamada cuarta transformación pues los ha permeado y hay relevó generacional.

"Pienso que la razones por la cuales tenemos aceptación en los jóvenes son, en primer lugar, el proyecto de transformación y lo que significa para la juventud y para la esperanza en el país, el cambio que inició él Presidente López Obrador es parte del cambio que están viviendo las y los jóvenes en México", afirmó.

Además que sus antecedentes como activista en el Consejo Estudiantil Universitario son parte de los resultados obtenidos en el simulacro

"La gran diferencia es que del otro lado hay privilegios y en nuestro proyecto lo que luchamos es por los derechos de las y los jóvenes, eso permea en los jóvenes y además nuestros antecedentes de lucha estudiantil que hay una identidad con las y los jóvenes universitarios", señaló.

Hace días se llevó a cabo el Simulacro Electoral Universitario 2024, donde participaron más de 300 mil estudiantes de 120 Universidades dónde Sheinbaum Pardo obtuvo el 65% de las votaciones, mientras que el candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano el 22.2% y la candidata Xóchilt Gálvez Ruíz de la alianza “Fuerza y Corazón por México” obtuvo 7.7%.

NO VA ENTRAR EN DEBATE

Sheinbaum también fue cuestionada sobre los dicho de Gálvez de que es "arrogancia" decir que el 2 de junio es solamente un trámite.

"No voy a entrar en debate con ella, no lo he hecho en los debate públicos. Nosotros tenemos propuestas", señaló la abanderada presidencial, y que se ha reunido con empresarios llevando su proyecto de nación pues quiere que se sumen con una visión de la 4T de "prosperidad compartida".

Y sobre si va a llamar a más personas del gobierno federal y capitalino para que se sumen a su gabinete, en caso de ganar, Sheinbaum respondió: "Vamos a tener un equipo responsable y que conozca de sus temas y con mucha convicción de servicio público y que evidentemente tengan afinidad con el proyecto que representamos", destacó al mencionar que está trabajando con el equipo de Diálogos por la Transformación y de campaña.





























