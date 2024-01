De cara a la definición de candidaturas para cargos federales y locales para la siguiente elección, la precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que se mantenga la unidad al interior de Morena, ya que aseguró que "nada está por encima del movimiento de transformación".

En Huixquilucan, Estado de México, en un mitin con militantes y simpatizantes, Sheinbaum Pardo aclaró que que va haber democracia y que las encuestas para definir los cargos se van a respetar, pero indicó que no le gusta que se grite "piso parejo", pues aseguró que siempre lo ha habido.

"Claro que va haber democracia y las encuestas se van a respetar, pero ese grito no me gusta porque siempre ha habido piso parejo en el movimiento, en Morena. ¿Vamos a mantener la unidad en el Estado de México independiente de los resultados de las encuestas que se van a respetar y van a hacer los mejores? Todos vamos a mantener la unidad porque nada está por encima del movimiento de transformación", mencionó.

La también exmandataria capitalina reiteró su llamado a todos los aspirantes a cargos de elección popular para que el poder que lleguen a tener solo sea para servir al pueblo de México, no a unos cuantos ni a la oligarquía.

"Y que les quede claro a todos los que andan participando en las encuestas, el poder solo es vietudad cuando se pone al servicio de los demás. Nos dicen servidores públicos, es decir que estamos al servicio del pueblo no al servicio oersonal, ni de unos cuantos, ni de una oligarquía, la gran hazaña de la cuarta transformación es que es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y va a seguir siendo así porque de que vamos a llegar al gobierno vamos a llegar este 2024", comentó.

Al recordar las palabras del expresidente Vicente Fox quien asegura que son "huevones" quienes reciben programas sociales, la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que la pensión adulto mayor nunca estará por debajo de la inflación y así tengan poder adquisitivo.

Y respaldo el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar una iniciativa para que nunca jamás el aumento a los salarios mínimos esté por debajo de la inflación y que se recuperen las pensiones de las y los trabajadores.

En ese sentido, la precandidata presidencial recordó las acciones que se han hecho con López Obrador y destacó que esto se debe a la austeridad República que erradicó la corrupción, y no la que implementaban los neoliberales con recortes al gasto para educación y salud.

"No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, austeridad republicana, no la austeridad de los neoliberales, la austeridad de los neoliberales era disminuir el gasto en educación, en salud, no. Nosotros erradicamos la corrupción en cualquier punto donde se encuentre esa es la base de la Cuarta Transformación de la Vida Pública".

Durante su discurso, la aspirante presidencial mencionó que, en caso de ganar la siguiente elección, estará en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez para mejorar el transporte público mexiquense, además pidió a los asistentes ganar Huixquilucan ya que hay desigualdad social.

"En el segundo piso de la transformación el pueblo de México va a seguir mandando", aseguró Claudia Sheinbaum.





