La precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, criticó la visita que este martes realizó su adversaria política, Claudia Sheinbaum, a Palacio Nacional.

Entrevistada a su llegada a la Universidad Anáhuac, campus Norte, para sostener un encuentro con la comunidad de esa institución, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que la exjefa de Gobierno fue a Palacio a recibir instrucciones.

“No la disimulan, ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma y le tienen que dar línea, como le dieron línea de que no fuera a la FIL, seguramente ya le dieron línea de qué hacer, es la verdad”, señaló.

Lee también VIDEO: Aglomeran entrada del Metropólitan por estreno del documental de Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez acusa a AMLO de incidir en las elecciones del 2024

Xóchitl Gálvez reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda incidir en las elecciones presidenciales de junio próximo. “Claro que no contempla ningún principio de imparcialidad, el presidente me ha atacado. (..) Entonces, la verdad de las cosas es que el presidente va a seguir incidiendo en la elección con todo”, remarcó.

Dijo que “ahora que se habla tanto de la violencia política hacia Mariana (Rodríguez), que es reprobable, el presidente Andrés Manuel ha sido un hombre violento”.

Reiteró sus críticas a los mensajes “fuera de lugar” del expresidente Vicente Fox en redes sociales y negó que esas pifias del exmandatario le afecten en su precampaña electoral. “A mí no, a mí no, porque yo no soy Fox, a mí qué, que lo sancionen, pase lo que pase; yo he dicho: si tocan a una, tocan a todas, soy clara en ese sentido y no tengo vuelta de hoja”, remató.

Lee también En elecciones de 2024 "hay de dos sopas, Sheinbaum o yo", afirma Xóchitl Gálvez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





bmc/rmlgv