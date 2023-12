La precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, aseguró que, van a seguir el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no lo va a traicionar.

"Vamos a seguir con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo vamos a traicionar. Nosotros llevamos grabados los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y no va vamos a traicionar al pueblo de Baja California Sur ni al pueblo de México", indicó en compañía de Ricardo Monreal, coordinador Territorial.

Durante un evento con militantes y simpatizantes de Los Cabos San Lucas, Baja California Sur, Claudia Sheinbaum reiteró que van por la construcción del segundo piso de la autollamada cuarta transformación, y que en esta primera etapa López Obrador ya puso los cimientos, los cuales incluye obras prioritarias y programas sociales.

"¿Qué inaguró (el presidente) este mes? Ahí no más para la oposición, hoy está inaugurando la primera etapa del tren interoceánico", destacó.

En redes sociales, Sheinbaum escribió que es otro proyecto visionario del presidente Andrés Manuel López Obrador, "al que le vamos a dar continuidad".

Por otro lado, en compañía de Lucía Trasviña y Homero Davis, precandidatos al Senado de la República, Claudia Sheinbaum señaló que en el movimiento de la transformación no se lucha por cargos sino por la transformación del país, nos mueve el pensamiento mexicano.

"Ahora que vienen las elecciones años presidentes munipales, diputados, diputadas, a los senadores de nuestro movimiento, lo que nos mueve no es el beneficio personal sino el servicio público. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás", destacó Claudia Sheinbaum.

