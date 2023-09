La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que buscan darle continuidad a la Cuarta Transformación para que nunca más regresen gobiernos del PRI y el PAN.

Durante la firma de Acuerdo por la Unidad en Oaxaca, la exmandataria capitalina aseguró que buscan profundizar en el derecho a la educación, para que todos los jóvenes tengan un espacio, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, pues destacó que le tocará consolidar el IMSS-Bienestar.

"¿Para qué queremos la Cuarta Transformación? Para seguir reforzando la soberanía nacional y la independencia de nuestro país, y ¿Para qué queremos la Cuarta Transformación? Para que nunca más regresen el PRI y PAN a los gobiernos, pero que continúen gobiernos del pueblo y para el pueblo", destacó Sheinbaum.

En ese sentido, la virtual candidata a la presidencia de la Cuarta Transformación aseguró que en el movimiento no abandona sus principios al integrar a personas de otros partidos políticos, y recordó que algo similar ocurrió cuando se creó Morena en el 2015 y cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador era candidato en el 2017.

"Nosotros luchamos desde hace años y abrimos el movimiento cuando había que abrirlo, pero eso no significa traicionar nuestros principios, nunca, porqué si los traicionamos nos abandona el pueblo de México".

Agregó: "Les puedo decir con el bastón de mando de los pueblos indígenas de Oaxaca no voy a traicionar, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México".

Detalló que, la suma de personas también es para que en el 2024 se gane "la batalla", pues requieren la mayoría calificada en Cámara de Diputados y Senado para cambiar la Constitución, lo anterior para reformar la Suprema Corte para que los ministros sean elegidos por el pueblo.

Previamente, el dirigente de Morena, Mario Delgado, reiteró la decisión de integrar a personas del movimiento, ya que dijo que es para fortalecer la Cuarta Transformación, pues no son suficientes las que actualmente están.

“Quiero reconocer la visión que tiene Claudia Sheinbaum, no son suficientes los que ya estamos de acuerdo en este movimiento, tenemos que salir a buscar a más personas que están de acuerdo con que no regrese la corrupción pero que no participan en el movimiento porque Morena es un instrumento de lucha para el pueblo de México", destacó Mario Delgado ante cientos de militantes morenistas.









apr/rmlgv