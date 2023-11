Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa y aspirante a la Jefatura de Gobierno, advirtió la necesidad de que los tres partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) salgan juntos, pues “el descalabro de cualquiera de ellos sería una tragedia para la Ciudad”.

En entrevista, tras el registro de Luis E. Cházaro, en la sede del PRD, el edil afirmó que sería “un error” que el PAN impusiera a su candidato, pues podría ocasionar un descalabro en la alianza y tener un resultado como el ocurrido en el Estado de México.

“Creo que sería un error si Acción Nacional pretende generar una imposición, sobre todo con perfiles tan competitivos y tan fortalecidos, eso pudiera llevar a que, no se si la alianza se rompiera pero sí que los actores principales de este proceso pudieran retirarse, y generar un descalabro y estar viendo el resultado que nos pasó en el Estado de México, que solamente fuera una contienda de simulación”, señaló.

Ante la ausencia de Santiago Taboada en el registro de Luis E. Cházaro, el aspirante del PRI, quien esta tarde se registrará ante su partido para la Jefatura de Gobierno, señaló que el perredista le hizo la invitación directamente. No obstante, no fue requerido para acudir al registro de Taboada.

“En el evento de Santiago Taboada no fui requerido, acompañaré a los compañeros de la alianza que me inviten en este proceso, para que si ellos o yo quedemos encabezando esta designación, se sientan cobijados por lo menos con la fortaleza que yo represento en el PRI, que creo que no es pequeña”.

Precisó que él invitó a todos los alcaldes de la UNACDMX y dijo “yo espero que Santiago me acompañe, y si él determina que no también estará en su derecho, su agenda también entendemos que esté muy complicada”.

