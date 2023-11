El aspirante a la candidatura del frente opositor a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, agradeció el apoyo de los asistentes a la asamblea vecinal en las inmediaciones del Mercado Constituyentes de 1917, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, quienes le refrendaron su respaldo y reconocieron los buenos resultados que dio cuando estuvo al frente de Benito Juárez.

“Sí hay otra manera de hacer las cosas… Lo primero que hay que hacer en esta ciudad es emparejar la cancha, que no importa donde vivas en esta ciudad, que tengas acceso a las mismas cosas y a los mismos derechos”, destacó.

Durante su mensaje, reprochó que el gobierno no haya hecho nada para mejorar la situación en la que viven en diversas zonas de Iztapalapa.

“¿Por qué no lo hicieron si gobiernan en el país, si gobiernan la Ciudad y si gobiernan aquí? Precisamente porque no quieren que la gente en la ciudad viva mejor. Yo vengo aquí a plantearles una cosa, que nos quitemos la bota del cuello, que podamos organizarnos porque quedan siete meses de este mal gobierno y podamos sacarlos a punta de votos y empecemos a cambiar las cosas en toda la ciudad”, dijo.

En este sentido, señaló que la gente en la Ciudad tiene derecho a vivir mejor, sin importar en qué parte de la ciudad vivas. “Yo no me voy a conformar; yo tengo 38 años y me quiero dar todo este tiempo para que el proyecto de la ciudad sea una realidad y no me voy a conformar con ver a mi ciudad como la veo, insegura, con falta de oportunidades”.

