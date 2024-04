Cuernavaca, Morelos.- En compañía de la candidata a la gubernatura Margarita González, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pidió a la ciudadanía votar por los candidatos a diputados locales para cambiar al fiscal general del estado Uriel Carmona, ya que le atribuyó que no ha ayudado a combatir la inseguridad.

"Aquí en Morelos tenemos que ganar la mayoría en el Congreso local por una razón, se tiene que ir el fiscal de Morelos que es el responsable principal de la inseguridad en el estado", aseguró Sheinbaum al recordar que cuando estaba en la Jefatura de Gobierno denunció a Uriel Carmona del encubrimiento de un feminicidio.

La candidata presidencial aclaró que van a colaborar para el tema de seguridad en Morelos, pero pidió votar por los aspirantes a diputados locales.

Lee también: "La oposición está tan desesperada, que ahora utiliza ilegalmente logo del INE, ¿no que no se toca?": Sheinbaum

"Para que haya seguridad en el estado, por supuesto, que vamos a colaborar con Margarita que es una mujer honesta; me decían 'es que Margarita es demasiado buena', es que no la conocen porque tiene un carácter, pero muy fuerte para gobernar, pero no solo es asunto de carácter, es un asunto de colaboración. Y para que haya seguridad en Morelos, Morelos tiene que ganar la mayoría en el Congreso local para tener un nuevo fiscal que esté comprometido con el pueblo de Morelos, eso es lo principal".

Asimismo, Sheinbaum reiteró que van por el llamado "Plan C", que consta en obtener la mayoría calificada en el Senado y la cámara de diputados para aprobar sus iniciativas, y así se puedan elegir a los ministros y jueces en México.

"Para eso queremos cambiar la Constitución, para eso queremos el Plan C. Esa es la decisión que se tiene que tomar en Morelos y en el país. No regresar al régimen de corrupción, de privilegios", destacó.

Lee también: Sheinbaum, Brugada, Harfuch y Godoy graban video al estilo "Friends"

Por separado, Margarita González aseguró que en Morelos van a seguir con el proyecto de transformación así como sus principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

"No es una frase hueca, es una gran responsabilidad, pues no guía el propósito de lograr un gobierno austero y honesto y dedicado a servir a los que más lo necesitan", mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd