Después de varios meses de distanciamiento por sus posturas contrarias en el tema de apoyar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez e ir en alianza con Frente Amplio por México, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se reencontró con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Con los sones de un mariachi y los cantaritos de tequila circulando por el Senado, Enrique Alfaro, distante acudió a la inauguración del Museo Efímero de Jalisco, donde optó por no abonar a la confrontación respecto a su respaldo a Gálvez y su propuesta de que Movimiento Ciudadano apoye su candidatura.

Alfaro fue cuestionado sobre si MC debe aliarse al Frente Amplio, a lo que respondió reitera su posición y “yo ya di mi opinión en su momento y ya no quisiera polemizar”.

A pregunta expresa sobre si MC está rezagado en la contienda presidencial, respondió: “No lo sé, MC ha sido respetuoso de los tiempos que establece la ley. Esa ha sido la definición del partido y, yo respeto esa decisión”.

“Al final insisto, yo ya expresé mi punto de vista sobre lo que se tuvo que hacer en su momento, reitero mi posición expresada en aquel momento. Pero, a partir de ese posicionamiento lo que yo he dicho es que ya un tema MC que tiene que resolver Dante como dirigente nacional, replicó.

Dante Delgado y Enrique Alfaro se reencuentran en evento / Foto: Gobierno de Jalisco

Sin embargo, aclaró: “yo apoyaré a título personal a la que sea la candidata o el candidato de Movimiento Ciudadano” a la Presidencia de la República.

El mandatario, reiteró que una vez que termine su gestión como gobernador se retira de la política.

Consideró que si Samuel García, gobernador de Nuevo León, es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, hará un papel muy digno.

Dijo desconocer si el mandatario de Nuevo León es el “gallo” de MC para el 2024: “No lo sé, es una decisión del partido, Samuel es un activo muy importante, sin duda. Una gente que tiene un enorme empuje y un amigo al que respeto y que si él toma la decisión de participar me va a dar mucho gusto que MC tenga un candidato surgido de nuestro movimiento y estoy seguro que va a ser un papel digno si es así, respondió”.

Respecto a la eventual candidatura presidencial de Dante Delgado, indicó que “es un político profesional y un hombre con credenciales sobradas para aspirar ese cargo. No me ha expresado que él tenga esa aspiración y la verdad desconozco si él tenga pensado seguir esa ruta, en lo personal yo lo que siempre expresaré por Dante es mi respeto, mi gratitud por todo lo que ha significado en mi carrera política y me aprecio en lo personal”.

