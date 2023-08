Es lamentable lo que está pasando con Dante Delgado, señaló este martes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que el proyecto político que él lidera no acata órdenes de ningún dirigente partidista y pronto tomarán una postura sobre cómo presentarse en la siguiente elección local.

“Este es un proyecto como ya lo hemos expresado con identidad propia con plena libertad, nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista (...) nunca más, nunca más, en lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido, las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco, aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie así de claro y el que crea que puede hacerlo, pues es porque no nos conoce”, aseguró el mandatario.

Insistió en que respeta a Dante Delgado y le tiene aprecio, pero está fuera de control: “Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, ojalá recapacite, ojalá reconsidere, por el bien de él sobre todo, es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo estos papeles”, afirmó Alfaro.

Lee también Marko Cortés le recuerda a Dante pasado priista y de aliado con AMLO: "no le hagas el juego sucio a Morena", dice

Consideró que en Movimiento Ciudadano hay algunos personajes que nunca han ganado una elección y ahora presumen que pueden ganarles solos a todos los partidos y ese tipo de declaraciones han “nublado” la visión del dirigente nacional.

“Que demuestren lo que declaran con hechos, ahora sí les toca ganar elecciones y ahora sí les tocará conseguir sus recursos, del que viven muchos vividores que están ahí, alrededor de ese proyecto, diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión, pues ahora sí que saquen sus votos, no no más sus declaraciones”, retó Alfaro.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl