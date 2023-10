La aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación, Clara Brugada, se deslindó de la pinta de bardas con su nombre que han aparecido por toda la Ciudad de México, y por el borrado de otras a favor de los demás aspirantes.

A través de su cuenta de X, llamó a sus simpatizantes a que muestren su apoyo en la encuesta interna que se realizará en próximos días, y a evitar la guerra sucia.

“Desconozco el origen de las pintas que han aparecido en diversas zonas de la Ciudad, tanto a mi favor, como borrando las anteriores con mensajes a favor de otras personas. Me deslindo de este tipo de acciones y llamo a mis simpatizantes a mostrar su apoyo en la encuesta que los próximos días llevará a cabo #Morena. Lo he dicho ya en varias ocasiones, en nuestro movimiento no cabe la guerra sucia. Vamos en un proceso unitario para defender la Cuarta Transformación en la Ciudad de México”, escribió.

En redes sociales, se viralizaron supuestos simpatizantes de Clara Brugada borrando bardas con el nombre de Omar García Harfuch, para posteriormente colocar el de la alcaldesa con licencia en Iztapalapa.

De acuerdo a la Base Sexta de la convocatoria interna de Morena, queda prohibido el uso de campañas dispendiosas y anuncios espectaculares; uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes; la utilización de programas sociales, condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes.

“Quienes hayan visto publicidad de su persona en cualquier forma deberán deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente, de cualquier tipo de campaña dispendiosa (espectaculares, pinta de bardas, lonas, etc.)”, señala.

De igual forma, se precisa que deben llamar enérgicamente a sus simpatizantes a frenar cualquier denuesto y descalificación entre compañeros en redes sociales que pudieran rayar en la guerra sucia “que desde siempre hemos combatido y denunciado. Cabe recordar que este tipo de prácticas suelen ser inducidas o auspiciadas por nuestros adversarios con el propósito de dividirnos, debilitarnos o desprestigiarnos”.

Captan a simpatizantes de Clara Brugada borrando las bardas de García Harfuch. en la CDMX 😁😂🤣 pic.twitter.com/ciB63S8TbE — Fernando Diaz (@fdiaz2050) October 1, 2023