“Soy el único candidato presidencial que puede pararse en un lugar como este y dialogar con los estudiantes de frente; dialogar con quien piensa diferente y escuchar a los estudiantes”, afirmó Jorge Álvarez Máynez durante su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, donde el alumnado, dividido, lo abucheó, pero por momentos también lo elogió.

Ayer, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), quien ya pisó 27 universidades de todo el país como parte de su campaña, acudió a esa institución de educación superior donde un sector del alumnado lo recibió entre gritos de: “¡Fuera Máynez!” y fue crítico con las aspiraciones del zacatecano.

“¡Aquí voy a estar!, ¡no me voy a ir! Aquí voy a estar porque esta universidad les pertenece a ustedes, pero también les pertenece a todos ellos. Esta universidad merece escuchar todas las voces, merece la pluralidad. Ustedes tienen un valor, son dignos, es muy digno presentarse, protestar, alzar la voz, pero yo voy a estar aquí para escuchar su voz, para escuchar todas las voces”, agregó Álvarez Máynez ante el rechazo de una audiencia que poco a poco se prestó a conversar.

Pese a que fue recibido con gritos de “¡fuera, fuera!” y a que jóvenes que sostuvieron pancartas en su contra en el escenario donde se presentó y pusieron música a todo volumen para impedir su discurso, Álvarez Máynez expuso las propuestas de su proyecto de nación.

“¿Cómo pretende ser Presidente de México con el gabinete que se carga?”, “¿cómo puede dar la cara si apoya a Salomón Chertorivski, quien abiertamente apoya al genocidio de Palestina?”, “¡no nos use como marketing político!”, “¿cuándo va a darnos propuestas originales?”, fueron algunos de los cuestionamientos lanzados por los jóvenes, algunos de las carreras de Sociología, Derecho, Relaciones Internacionales y Economía.

“La UAM no será otro producto de marketing en redes sociales, donde grotescamente intenta conectar con la juventud, con esa misma juventud que reprimen, criminalizan y marginan de distintas formas por mantenerse revolucionaria, rebelde crítica, indómita”, reclamaron.

Los estudiantes leyeron su postura frente a las visitas de candidatos presidenciales, donde aseguraron que ninguno los representa, y diferentes mujeres lo encararon sobre la presunta acusación de acoso sexual a la que el candidato respondió que eran mentiras.

“Sobre el comunicado de la asamblea de estudiantes de la UAM, tienen toda la razón: México no va a cambiar con otro presidente, México no va a cambiar con otro partido. El voto, la elección no es la vía para cambiar el país, este es un país que necesitamos cambiar todos, todos los días; no depositar, no delegar. Yo no creo en la democracia representativa y electoral, creo en la democracia como forma de vida”, respondió.