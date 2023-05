El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la primera mujer gobernadora en el Estado de México, será de Va por México.

Desde la ciudad de Toluca, señaló que Alejandra del Moral ganará el próximo 4 de junio y hará historia.

“Estamos haciendo historia en esta coalición con Alejandra al frente, no tengo duda de ello, primera vez que vamos cuatro partidos como los que estamos aquí por la gubernatura juntos, el PRD, el PRI, el PAN y Nueva Alianza y de la mano de la sociedad civil, vamos a ganar y vamos a tener la primera gobernadora aquí en el Estado de México y encabezará el primer gobierno de coalición”, declaró.

El líder perredista advirtió que en la elección en la entidad mexiquense está de por medio el futuro inmediato de todo el país.

“Y por eso decimos que el Estado de México no puede, ni debe ser territorio de afianzamiento del proyecto retardatario y regresivo que representa Morena. No puede aquí aterrizar este proyecto de desgracia nacional; por ello aquí, en el Estado de México le vamos a poner un alto y vamos a marcar junto con Alejandra del Moral al frente, con su triunfo, con su gubernatura, vamos a marcar el despido del país, vamos a demostrar que Morena y sus aliados no son invencibles, los vamos a derrotar y vamos a empezar a cavar la tumba aquí en el Estado de México”, concluyó.

rmlgv