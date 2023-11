Se tiene que hablar de la relocalización de industrias y negocios, acompañado de una planeación urbana sustentable, democrática y de bienestar, señaló la precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, durante su participación en el foro “Globalización y Nearshoring, la emergencia de las ciudades”, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La morenista participó como panelista al lado de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, y los alcaldes de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y de Guadalajara, Pablo Lemus.

Durante su participación, Brugada Molina expuso el proyecto Utopías que desarrolló como alcaldesa de Iztapalapa, en el que se rescataron más de medio millón de metros cuadrados de espacio público para convertirlos en grandes centros culturales, deportivos y de servicios sociales.

“El tema del nearshoring tiene en nuestro país lugares estratégicos para su desarrollo en las ciudades, se tiene que hablar de la relocalización de industrias y negocios, acompañado de una planeación urbana sustentable, democrática y de bienestar”, afirmó Brugada Molina durante su intervención.

Agregó que se requiere una estrategia que permita en zonas metropolitanas, como el Valle de México, pensar en la zona oriente de la Ciudad, donde la población trabajadora tarda dos horas en trasladarse a los lugares de trabajo.

Consideró necesario generar ciudades con inclusión, seguridad laboral, con un crecimiento económico sustentable, por eso presentó su experiencia de desarrollo urbano en Iztapalapa, a través de las Utopías.

“El centro del proyecto es combatir las desigualdades en el oriente de la Ciudad de México, apostándole a la construcciòn de infraestructura que no se tenía, porque para la gente que vive en la periferia lo que no está cerca no existe”, expuso Brugada Molina.

Agregó que durante su gobierno en Iztapalapa se decidió transformar el espacio público “como uno de nuestros ejes fundamentales”, y recordó que cuando inició su administración en Iztapalapa la incidencia delictiva era muy alta, pero se logró una reducción de más de 50% mediante diversas estrategias para la construcción de paz.