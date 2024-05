Guadalajara.— El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus, presentó ayer sus propuestas en materia educativa, entre las cuales están implementar un programa efectivo para el aprendizaje de inglés, equipar con laboratorios de ciencias a las escuelas de educación básica, y con laboratorios de alta tecnología a los planteles de educación media superior.

Además, el candidato propuso diversificar las opciones de profesionalización docente en todas las regiones del estado y crear el Centro de Innovación para el Magisterio.

Lemus afirmó que el modelo educativo de Jalisco seguirá siendo independiente del que propone la Cuarta Transformación: “A las niñas y niños de Jalisco los educamos nosotros, de acuerdo con nuestros principios y valores”.

En ese mismo sentido señaló que es importante educar a las niñas y niños en innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento, en lugar de hacerlo con base en una ideología partidista.

El candidato aseguró que el programa de entrega de mochilas y útiles escolares se ampliará y además se otorgarán tabletas electrónicas para las y los estudiantes y se comprometió a que, de manera paulatina, regresen las Escuelas de Tiempo Completo a los 125 municipios de Jalisco, con más horas de estudio, alimentación garantizada y horarios compatibles con la jornada laboral de las madres y padres de familia.

Pablo Lemus aseguró que las primeras escuelas a remodelarse si llega a la gubernatura serán las que se ubican en las zonas con mayor vulnerabilidad, como la región norte del estado.

Y afirmó que se tendrá un trabajo cercano y respetuoso con las maestras y maestros de Jalisco integrados en las secciones 16 y 47 del SNTE.

Con respecto al tema del rector de la UdeG, Lemus comentó que Ricardo Villanueva cometió un error al recibir en el aeropuerto de Guadalajara a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y después acudir con ella a un evento proselitista; sin embargo, señaló que se debe dar vuelta a la página y no entrar en conflictos.

“¿Ustedes han visto al rector de la UNAM hacer algo así? Ahí está la respuesta de todo. Yo lo único que les puedo decir es que no pasa nada, tampoco; yo tengo una gran amistad con el rector y vuelta a la página, fue una equivocación, nada más, no pasa nada, no hay pleito”, comentó.

A pesar de que el partido MC aseguró que denunciaría al rector de la UdeG ante las autoridades electorales, Lemus insistió en que su amistad con Villanueva es de tiempo atrás, por lo que si resulta electo como gobernador trabajará de manera cercana con él durante los cinco meses que le quedan al frente de la casa de estudios.