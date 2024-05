El Instituto Nacional Electoral señaló que no se pueden descartar imprevistos ante los apagones por la sobrecarga del sistema eléctrico, por lo que estarán en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Como parte de las previsiones que se toman cada proceso electoral, se tiene contemplado el arrendamiento de 100 plantas de energía de emergencia para los distritos que lo requieran.

En conferencia de prensa, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que no se puede descartar 100% que haya imprevistos con el PREP, pero confían en que pueda solucionarse la problemática del sistema eléctrico.

Lee también Reportan apagones por tercer día consecutivo en varias partes del país

“No, nunca se puede descartar absolutamente ningún imprevisto, la tecnología es así, confiamos en ella plenitud al 100%, esa es la validación que se estará haciendo. Primero se cuidará la resistencia del sistema por sí mismo, después el propio suministro de energía que habrá que cuidar y siempre quedan lo no planeado”, reconoció.

Señaló que en los próximos días tendrán una reunión con la CFE para asegurar el acompañamiento permanente, independientemente de la renta del equipo correspondiente.

“Esperemos que se corrija y que nos digan: estamos firmes. Sí hay una relación con la Comisión Federal de electricidad, está contemplado desde el plan original del PREP y su consistencia y resistencia, también se toman las medidas correspondientes a la renta de plantas de energía alternativa en todos los distritos”, sostuvo.

“Y que estos apagones que hoy tuvimos son por estas olas de calor que se están presentando aquí en la Ciudad de México, para lo cual no estamos totalmente preparados y que con la llegada del frente frío que viernes y el fin de semana se aminore y comencemos a tener estabilidad en este servicio; si no es así, que se tomen las medidas de prevención correspondientes”, subrayó.

Por su parte, Pablo Corona, integrante del Comité Técnico Asesor del PREP, dijo que si bien es imposible decir que no se caiga este sistema, tienen múltiples redundancias porque el PREP está almacenado en nubes en distintas ubicaciones, incluso en otros países.

Lee también INE rechaza petición del PAN para remover a Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial

“De tal manera que se cuenta con los mecanismos de seguridad, de cifrado, de autenticación para que nadie pueda alterar ese resultado independientemente de qué país esté y además dentro del país está redundante en distintas áreas, por lo cual diría es muy difícil que eso sucediera, porque existen no solo una redundancia, sino múltiples”, dijo.

Sofía Ramírez, del Cotaprep, sostuvo que, en teoría, si los apagones no duran demasiado tiempo como ha sido el caso, existe la capacidad de reponerse a ellos sin poner en riesgo la continuidad de ningún sistema del INE.

Descartan fraude electoral

La consejera Claudia Zavala subrayó que el sistema electoral ha cambiado, por lo que es imposible que nosotros hablemos de fraude en las elecciones.

“El PREP nace de una necesidad también de inmediatez para que las personas vayan conociendo poco a poco cómo van siendo los resultados desde la casilla, desde el conteo original y lo que se reforzó fue digitalizar, tomar fotos de esas actas que son la representación de lo que sucede en cada una de las más de 170 mil casillas que vamos a instalar y que se logran porcentajes muy altos en el PREP”, apuntó.

El consejero Jaime Rivera coincidió en que no puede haber fraude en el PREP. “No es posible alterar los datos de las actas, que son las fuentes de la información. Y aún suponiendo que hubiera una alteración de actas, que eso no ocurre y hay mil candados para que no pueda ocurrir, pero suponiendo eso sería completamente inútil. Porque los datos del PREP no tiene valor legal, tiene una función meramente informativa”, añadió.

Lee también Apagones en México: Cúpula empresarial pide abrir a IP la generación y transmisión de electricidad





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr