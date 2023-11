Guadalajara, Jalisco.- Ante la insistencia del expresidente Vicente Fox Quesada de publicar mensajes polémicos en las redes sociales que pueden afectar la campaña de Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial opositora se desmarcó del expresidente, pidió que no la identifiquen con él y afirmó que lo que opina el guanajuatense es a título personal.

“Mira, la verdad es que justo lo que estamos pidiendo es que no nos vinculen con hombres. Yo soy yo, yo no dependo de ningún hombre ni mucho menos, lo que él opine lo hace a título personal, no habla por mí”, recalcó.

La más reciente polémica generada por el expresidente Fox involucra a Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León y precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, a quien llamó en la red social X “dama de compañía”.

Entrevistada después del homenaje póstumo que le hizo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a su fundador, Raúl Padilla López, la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, destacó que lo más relevante de la primera semana de precampaña es que los partidos integrados en la alianza opositora “ya acabaron de ponerse de acuerdo prácticamente en lo más importante, (y ahora) nos tenemos que concentrar”.

Subrayó que los ciudadanos se han incorporado a su precampaña sin necesidad de los partidos políticos. “Hoy tuve un evento con ciudadanos, no llegó nadie en camiones, fue gente por su propio pie y la sociedad civil va a jugar un papel muy importante, partidos políticos, más sociedad civil”, resaltó.

Xóchitl Gálvez puntualizó que lo que más le gustó de la primera semana es “resaltar a las verdaderas mañaneras, a todas esas mujeres que están construyendo el país desde muchas trincheras y que han sido invisibles, a todas estas emprendedoras”.

Adelantó que en esta nueva semana que inicia tiene planeado hablar de los hombres también, “porque juegan un papel muy importante, de los verdaderos mañaneros o del verdadero mañanero”.

mvi