El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, dijo confiar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), pues advirtió que la elección para este próximo domingo se prevé sea la “más competida y judicializada”.

Durante el cierre de campaña en la alcaldía Benito Juárez, llamó a apoyar al órgano electoral, lo anterior al ser cuestionado sobre su opiniones respecto a las últimas inconformidades que han expresado sus contrincantes sobre el papel del instituto electoral.

“Yo confío en el árbitro electoral. Confío en el árbitro, y no le pongamos más presiones de lo que ya existe en lo que seguramente será la elección de las más competidas en la historia pero además probablemente las más judicializada. Entonces, apoyemos al árbitro electoral. No hacemos un favor el echarle piedras al árbitro, que si fue penal o no fue penal, pues ya lo marcó el árbitro”, sostuvo.

Salomón Chertorivski volvió a referirse a la compra de candidaturas. “(...) Los buscaron, de un lado y del otro, sobre todo, y los más cochinos fueron los del PRI y del PAN. Ellos llegaron con la cartera desembuchada a tratar de comprar candidaturas. Estaban desesperados de dar la imagen de que más gente de Movimiento Ciudadano se estaba yendo con ellos, cuando de más de 600 candidaturas, lograron comprar, tristemente a un par (...)”.