Lagos de Moreno, Jal.— Al arrancar su campaña presidencial en uno de los municipios más violentos del país, Jorge Álvarez Máynez prometió que, de triunfar el próximo 2 de junio, iniciará el proceso de pacificación del país con una nueva estrategia de seguridad.

“El peor de los horrores que vive México es el tema de la violencia, de la impunidad, de la inseguridad. Al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y se le han olvidado muchos estados de la República.

“(…) A cualquiera que haya sido víctima de esta estrategia fallida de seguridad, los voy a defender como si fueran mi familia. Voy a ver de frente a este problema y asumo la responsabilidad de, en seis años, iniciar la pacificación de México, la construcción de justicia y acabar con la impunidad”, prometió el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC).

Dichas declaraciones fueron respuesta ante el reclamo de familiares de personas desaparecidas que asistieron al evento para exigir a Tecutli Gómez, edil de la localidad, y a Pablo Lemus, candidato a la gubernatura, que frenen la crisis de inseguridad que en los últimos meses se acentuó en los Altos de Jalisco.

Álvarez Máynez aseguró a sus simpatizantes que recuperar la seguridad del país no se quedará solo en “promesas electoreras” para ganar votos a su favor en las urnas, como lo hace el PRIAN y Morena, sino que es un compromiso que construirá con la dignificación de las condiciones laborales de policías y Fuerzas Armadas.

“El problema de la seguridad no se arregla con una carcelota, eso sólo lo puede plantear quien está pensando en votos y no en serio. Quien es capaz de prometer cualquier cosa para intentar ganar una elección, pero que no sabe y no entiende cómo se debe de gobernar este país, pero sobre todo, no nos lo pueden prometer partidos como el PAN y el PRI que empezaron esta tragedia, que empezaron la guerra, la militarización y el modelo que nos ha llevado a donde estamos”.