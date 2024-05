Los expresidentes del IFE, actual INE, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha violado de manera reiterada la Constitución al entrometerse en la contienda electoral, lo que podría ser usado por la oposición para pedir la nulidad de la elección presidencial de este año.

En entrevista por separado, Luis Carlos Ugalde dijo que las violaciones a ley electoral del Titular del Ejecutivo federal se han visto reflejadas en medidas cautelares del INE y sentencias del Tribunal Electoral, y constituyen elementos de nulidad de una elección.

“Porque han violentado severamente la equidad de la contienda, que es un principio constitucional”, explicó.

Ugalde aseguró que independientemente del margen de los resultados en la elección presidencial y de si gana la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, esos podrían ser elementos que PAN, PRI y PRD utilizarían para que se anule la elección del 2 de junio.

Leonardo Valdés Zurita, por su parte, señaló que en un hecho inédito el Presidente de la República ha violado con reiteración el marco constitucional, que le prohíbe intervenir en los procesos electorales.

“La memoria histórica es clara. Este ordenamiento que está vigente después de la reforma constitucional de 2007 fue infringido en dos ocasiones por el expresidente [Felipe] Calderón, así lo señaló el IFE y así lo sancionó, y en dos ocasiones por el expresidente [Enrique] Peña Nieto y el INE también hizo las declaratorias correspondientes. El número que tenemos [con López Obrador] es ya algo fuera de toda dimensión con lo que había sucedido en los dos periodos presidenciales anteriores”.

Advirtió que esta reiteración va a configurando una situación en la que si la candidata del partido del Presidente gana la elección, sus adversarios podrán alegar esta violación sistemática y reiterada a la Constitución por parte del Mandatario para solicitar la anulación de la elección presidencial.

“Eso sería gravísimo, sería la primera vez en la historia de nuestro país que se tome una determinación de esa naturaleza”, afirmó.

Luis Carlos Ugalde agregó que resulta contradictorio que si la candidata del partido en el gobierno va arriba en las encuestas, el Presidente contribuya a gestar un conflicto poselectoral y a fomentar que la oposición pida la nulidad de la elección.

“López Obrador está vulnerando a Claudia Sheinbaum al estar interviniendo en el proceso de manera reiterada. Si los argumentos de López Obrador de 2006 se trasladan a 2024, él pediría que se anule la elección”.

Valdés Zurita consideró que el Mandatario no acata la ley porque no se acostumbra a aceptar las derrotas.

“Hay suficientes elementos para decir que no es un demócrata, porque los demócratas reconocen las derrotas. López Obrador no lo es y lo sabíamos desde antes de que fuera electo Presidente de la República, cuyo desempeño nos da suficientes elementos para saber que no es un hombre que acate el Estado de derecho y ahí su frase de que ‘no me vengan a mí con que la ley, la ley’, lo cual lo pinta de cuerpo completo”, subrayó.

Ugalde remató: “Esto es una compulsión incontenible de un político narcisista que no puede tener autocontrol y que no es capaz de entender que no es su momento, sino el momento de Sheinbaum, y eso lo lleva a hacer cosas que dañan a su propio partido y a su candidata”.