Doña Isabel Badillo Valerio, de 85 años, llegó desde las 7:30 de la mañana para votar en la casilla correspondiente a la sección 1373, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, la cual inició operaciones hasta las 9:00, con una hora de retraso.

En silla de ruedas y acompañada de sus familiares, fue la primera en ejercer su derecho al sufragio en esa casilla.

En entrevista con ELUNIVERSAL, la señora Badillo celebró que hoy México tendrá a su primera presidenta. “Es algo bonito, algo que va a valer la pena, que ya vamos a tener otro trato como mujeres, antes no podíamos ni votar y hoy vamos a ver a una mujer presidenta”, declaró.

Nacida en 1939, recordó que en su niñez y adolescencia las mujeres no podían votar, y aunque fue hasta 1953 cuando lograron el derecho al sufragio, en suvida adulta no lo ejercía porque debía dar prioridad a trabajar en el hogar.

“Antes todo era diferente, nosotras debíamos trabajar en casa, ayudar a la casa, nada de salir a votar, por eso estoy feliz. Hay que demostrar que sí valemos, hay que cooperar, hay que salir a votar, no importa la edad”, aseveró.

Mami Chabelita, como le dicen sus ocho hijos, sus 15 nietos y 17 bisnietos, narró que antaño la vida para las mujeres era completamente distinta a la que tienen las mujeres de hoy; no podían votar, no podían trabajar en muchos oficios considerados sólo para varones, e incluso estudiar era considerado un lujo y privilegio sólo para ellos.

Señaló que la vida cotidiana hace apenas algunas décadas era servir al hombre y darle hijos.

Mami Chabelita se unió a su esposo, don Francisco Alcántara Rivas, cuando tenía 13 años. Tuvieron ocho hijos.

“Trabajaba en la casa, como ama de casa, tuve ocho hijos, imagínese, cuando crecieron mis hijas más grandes ellas me ayudaban con los otros y ayudaban en la casa, pero esa era la función de la mujer, el quehacer”, recordó.

No fue sino hasta 1982 cuando votó por primera vez, en la elección en la que Miguel de la Madrid ganó la silla presidencial. Para entonces, la señora Badillo ya tenía 43 años.

“¡Uy! no, es que yo no sabía de esas cosas de votar, yo no supe de las votaciones hasta que me platicó mi viejo, pero nunca había tiempo, era estar con los hijos, pero en esas elecciones recuerdo que sí fui a votar”", comentó con orgullo.

Desde entonces, Mami Chabelita ejerce su derecho al voto, aunque confesó que nunca creyó ver a una mujer ganando unas elecciones presidenciales en el país.

“Nunca lo imaginé, de verdad, estoy muy contenta y muy entusiasmada, eran unas épocas muy presionadas, el dinero estaba escaso, pero la verdad ahora ya estamos mejor, yo veo que con este gobierno estamos mejor y espero que estemos mejor todavía más con la llegada de una presidenta”, señaló la señora Isabel.

Al salir de la urna, después de varios horas de espera, Chabelita mostró una sonrisa de satisfacción, y levantó su pulgar para demostrar su orgullo de haber sido partícipe de esta jornada que quedará plasmada en la historia en México.