"No pienso en ningún otro cargo que no sea la Presidencia. No estoy buscando un cargo, la verdad. Y no es que sea yo soberbio", aseguró el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, al ser cuestionado sobre si pensase en otro cargo si no le favorece la encuesta interna de Morena.

En entrevista en Chalco, Estado de México, Ebrard Casaubón reiteró que no van a permitir que le hagan una "chicanada", pero aseguró que no se va a ir otro partido.

"Hay un grupo (en Morena) que le encantaría que me fuera. Porque nos compite, porque la gente nos apoya, porque por eso están nerviosos. No me voy a ir a ningún lado. Además, yo lo que estoy diciendo te lo pueden decir un gran número de militantes de Morena. Se tiene que respetar la encuesta", dijo.

Agregó: "Estamos preparados para toda adversidad. Acuérdate que si algo me caracteriza es eso. Yo empecé a trabajar en el sismo del 85, imagínate".

Marcelo Ebrard señaló que ya tendrá listos a los 350 representantes en todo el país que van a vigilar la encuesta interna de Morena, y aseguró que confía en el proceso, excepto "en lo que hacen otras gentes".

"Vamos a tener ya nuestros 350 representantes y en todo el país estamos, pues ahorita, pidiéndoles, que nos informen cualquier cosa que les parezca de querer influir de manera irregular a la gente", añadió que si bien han querido influir en las personas lo han hecho sin éxito.

El excanciller aseguró que han querido que la gente cambie de opinión, incluso con los gobernantes, pero "no les ha alcanzado".

"No veo que vayan a tener éxito con todas esas cosas. Ya a esta altura lo que te puedo decir es una decisión real. (...) Entonces lo que queremos es que la gente se le respete eso. Y bueno, afortunadamente ya está nuestro encuestador ahí. En fin, vamos a participar. Tenemos nuestros 350 representantes pronto. Y estos días, en todo el país estamos en conexión", destacó.

Ebrard asegura que confía en la encuesta

A pregunta expresa si confía en la encuesta, Marcelo aseguró que todos los compañeros confían, pero él no confía en lo que hagan otras personas.

"Todos. Yo confío en la encuesta y en la gente. Lo que no confío es en lo que hacen otras gentes", y destacó que tras la denuncia que realizó el partido está actuando y ha tenido sus efectos.

Marcelo Ebrard comentó que los "acarreados no les van a alcanzar" a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López al ser cuestionada de que en los últimos eventos se ha visto este tipo de acciones.

"No te alcanza eso, no vas a convencer a la gente. Eso yo lo aprendí con Andrés (Manuel López Obrador) en todo el país. La más reciente ocasión en 2018. También cuando hice mi campaña aquí yo no hice esos acarreos que estamos viendo. Eso va a tener un costo para ellos, me parece. Si tú le preguntas a las personas no les gusta eso".

Ebrard agregó: "Entonces pues vamos a la encuesta, estamos resueltos, vamos a protegerla, vamos a defenderla, vamos a insistir y también decirle a la gente pues voten libremente".



