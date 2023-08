A unos días de que concluya el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial de ese partido, legisladores aliados y operadores de Marcelo Ebrard declararon una guerra legal contra Claudia Sheinbaum por presuntos delitos electorales, como el uso de programas sociales y acarreo.

Los diputados federales del partido guinda Emmanuel Reyes, Selene Ávila, Salma Luévano e Inés Parra, entre otros, informaron públicamente que alistan una serie de denuncias “contra quien resulte responsable” por el uso de programas electorales y acarreo en favor de la exjefa de Gobierno capitalino.

En entrevista, detallaron que son 82 los diputados federales de Morena, 27 del Partido Verde y ocho del Partido del Trabajo, todos aliados de Ebrard, quienes acudirán ante la Comisión de Quejas del INE y ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, además de enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, y solicitar la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“Los comentarios de Marcelo Ebrard no son comentarios al aire, todo está documentado y va a ser entregado en su momento al partido. Muchas de estas pruebas ya las tiene la dirigencia nacional de Morena. Se están manipulando los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, hemos pedido a Ariadna Montiel que dé una explicación con relación al uso de programas sociales para beneficiar a Claudia y hasta el momento no ha respondido, por lo que vamos a exigir su comparecencia ante esta cámara y también vamos a presentar las denuncias correspondientes. Tenemos las pruebas y denunciaremos contra quienes resulten responsables”, detalló Emmanuel Reyes Carmona.

“La exigencia es contundente, basta de desviaciones de recursos de manera descarada, cínica y abierta, tenemos documentado que en donde se entregan las tarjetas del Bienestar se entregan periódicos con la cara de Claudia Sheinbaum y se les piden datos a las personas de manera adicional. Eso es uso electoral de los programas sociales y es un delito. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales, y en este país, sin importar de qué color de partido se trate, hay que vivir en un Estado de derecho. Basta ya de estos acarreos cínicos y masivos, de esta cargada de la que hasta el más ciego se da cuenta”, agregó Ávila.

Explicaron que, entre otros elementos, tienen fotografías y videos de servidores de la nación que están en la nómina de la Secretaría de Bienestar, pero que han sido sorprendidos repartiendo publicidad de Sheinbaum.

En paralelo, el diputado Javier López Casarín (PVEM) denunció que por lo menos la mitad de los legisladores federales que han mostrado simpatía por la aspiración presidencial del excanciller Ebrard Casaubon han sido amenazados por los gobernadores de sus entidades con no dejarlos reelegirse o no tener acceso a los programas sociales si no apoyan a Sheinbaum.

“Los que han mostrado simpatías han recibido todo tipo de amenazas, no digo que todos, pero sí una gran mayoría. Puedo decir que por lo menos la mitad ha recibido ese maltrato del partido, del PT, de Morena y los locales; no solamente los estatales, sino los locales, donde han sufrido otro tipo de presión”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El legislador, que encabeza la Plataforma Verde que impulsa la candidatura presidencial de Ebrard, afirmó que la exjefa de Gobierno “está cometiendo delitos electorales, que ya no sólo implican una operación del Estado.

“Hemos venido documentando a lo largo de meses testimoniales, hemos venido documentando de mismos compañeros que han sido sujetos de amenazas por parte de sus gobernadores o de los estatales, de los diferentes partidos, donde se les amenaza, en cuanto a que si quieren buscar una reelección tienen que ir a favor de Claudia, que si quieren que sus distritos tengan parte de apoyos, programas, tienen que apoyar a Claudia”, expuso.

Anunció que se presentarán las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos días, “le guste o no le guste a Morena. Estamos ante un tema delicado porque las repercusiones son legales. Si me voy un paso para atrás, recordarás que ya costó a un par de candidatos sus candidaturas [sic], es decir, en el caso concreto de Guerrero y de Michoacán”.

También confirmó la denuncia del excanciller, quien señaló ayer que se están utilizando brigadas de la Secretaría del Bienestar para promocionar a Sheinbaum, y añadió que tienen pruebas.

Por su parte, el senador José Ramón Enríquez, del equipo cercano a Ebrard, denunció que el dirigente de Morena, Mario Delgado, “está incurriendo en una simulación por permitir el acarreo, el uso de recursos públicos, la cargada de funcionarios, los apoyos empresariales e incluso recursos de origen ilícito en el proceso interno, en favor de Claudia Sheinbaum”.

El equipo del aspirante se declaró en alerta roja ante evidencias, dijeron, de que “la mafia del poder en Morena” busca a toda costa que Sheinbaum sea beneficiada en el proceso interno de las corcholatas.