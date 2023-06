El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, confirmó su salida del PRI y admitió que tiene propuestas de 3 partidos políticos para cambiarse a sus filas, entre ellos Morena.

En entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula, Fayad dijo: "No lo descarto" cuando la periodista le preguntó sobre esa posibilidad.

El esposo de la actriz Victoria Ruffo dijo que "ya no coincide políticamente con el PRI".

Omar Fayad renuncia a 40 años de militancia en el PRI

Decepcionado de la actual dirigencia del PRI encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas que “cerró las puertas a la pluralidad”, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció su renuncia al partido, tras 40 años de militancia, y aclaró que no tiene ninguna oferta del gobierno para ser embajador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exmandatario hidalguense acusa que el presidente priista “prácticamente mató al partido”.

“Yo de todos modos quería ser dirigente para rescatarlo, para revivirlo, para darle otros aires, pero pues no me dejan entrar ni al Consejo Político, creo que ahí se cumplió el ciclo y yo no quiero seguir peleando. Si no tengo cabida, pues ya me fui”, apuntó.

Dijo que decidió irse del PRI porque el Comité Ejecutivo Nacional no lo quiere y ya prefiere no seguir desgastándose porque Alejandro Moreno estará al frente del partido un año más.