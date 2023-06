Naucalpan.- “Nada más escoge uno al candidato, al partido y punto”, señaló Francisco Lira tras emitir su voto electrónico en una casilla localizada dentro del Parque Naucalli, en Naucalpan.

El señor de 94 años confió en que este tipo sufragios, que es muy sencillo, no se pueda alterar y se refleje al 100% la voluntad ciudadana.

“Estuvo muy bien, es eléctrica y está perfecto. Para nada se me dificultó, esta perfecta. Me gusta porque es menos problema, nada mas escoge uno al candidato, el partido y punto, no hay complicaciones, esperamos que esto no motive a alteraciones. Aquí está muy bien, esperamos que en todos lados esté igual”, sostuvo a EL UNIVERSAL.

Foto: Omar Díaz

Cuestionado sobre lo que vendrá para el Estado de México con una gobernadora, precisó que muchas veces las mujeres son más firmes.

“Está bien que tengamos una gobernadora. Las mujeres son más firmes muchas veces, muchas veces, no siempre, pero esperamos que quien salga de las dos sea buen prospecto como nuestra gobernadora de nuestro Estado de México”, dijo.

Instalan casilla especial en Parque Naucalli

Dentro del Parque Naucalli, en donde este domingo cientos de familias caminan, corren, acampan o se pasean en bicicleta, también se colocó una casilla especial para que los mexiquenses puedan votar.

Hasta esta casilla especial, en silla de ruedas y con oxígeno, llegó Malena Juárez, quien comentó que acudió a votar para dejarle un mejor futuro a sus nietos.

“Me duele que las señoritas ya no puedan apoyarse para salir, me duele ver que los niños ya no pueden jugar como lo hacíamos nosotros, por eso voto, para que haya un país mejor para mis nietos”, puntualizó.

En este punto, aseveró que las ayudas que reciben los adultos mayores es porque ya las trabajaron, y que los jóvenes lo entenderán cuando ya sean mayores.

“Estoy encamada, estoy encerrada, yo lo único que me valgo es por las noticias y veo un desastre muy grande. Yo durante mucho años trabajé, entonces siento que lo que nos están dando ahorita a los viejos, pues ya lo trabajamos. Los jóvenes de ahorita lo van a ver cuando ya estén viejos, entonces queremos dejarles algo”, apuntó.

En la casilla especial del Parque Naucalli sigue muy constante la afluencia de personas que quieren participar en estas elecciones para elegir gobernadora.











