Toluca, Méx.- La casilla en la comunidad de Agua Amarga, en el municipio de Coatepec Harinas no fue instalada por cuestiones de seguridad, informó el secretario general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Javier López Corral, durante el reinicio de la sesión permanente del Consejo General.

En dicha comunidad, el 18 de mayo pobladores incendiaron un vehículo y demandaron a las autoridades municipales seguridad, luego del secuestro del delegado de dicha localidad. En el lugar, un grupo de presuntos civiles armados y encapuchados detonaron armas al aire y calcinaron una unidad particular, en reclamo por la inseguridad, por el momento autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron que dialogan con los pobladores.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con autoridades electorales, esta tarde no hubo la posibilidad de instalar la casilla de este punto, en tanto que personal de las instancias de seguridad tanto federales como estatales se encuentran en el lugar atendido el tema. Señaló que los pobladores pretendían instalar la casilla en un sitio que no correspondía al establecido, por lo tanto, se reportó como la única no instalada durante este 4 de junio.

Los hechos se registraron hace dos semanas en la calle Benito Juárez, una de las vías primarias de la localidad, hasta el momento únicamente hay confirmación sobre la quema de un vehículo, es particular y al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, además de la Secretaría de Seguridad estatal.

Elecciones 2023: ¿Por qué no se pudo instalar la casilla en otro lugar?

En entrevista previa, la presidenta del IEEM, Amalia Pulido, afirmó que tienen el reporte de una casilla en Coatepec Harinas que no se había podido instalar por cuestiones de seguridad. Señaló que no podría ser instalada en otro lugar porque tendrían que anular los votos sin embargo afirmó que es la única incidencia que tienen hasta el momento sobre la imposibilidad de instalar una casilla.

Además, el representante del PRD ante el Consejo General, Agustín Uribe, informó que en el inicio de la jornada se reportaron incidencias en el municipio de Donato Guerra, donde hubo algunos conatos de violencia y también en otras demarcaciones sureñas.

