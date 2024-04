Cuautitlán Izcalli.- La candidata a la presidencia municipal, Karla Fiesco García, afirmó sentirse segura en el municipio, y en el marco del arranque de campaña en busca de la reelección refirió que no solicitará protección ante el clima de inseguridad que se vive para los políticos en el país.

“En lo particular, yo veo y apuesto a un clima de seguridad, que la contienda electoral se dé con la libertad de las expresiones políticas y que se deje vivir la democracia de las y los izcallenses. Yo en lo particular me siento segura aquí, me siento una mujer libre en Cuautitlán Izcalli”, dijo en conferencia de prensa.

Al presentar su plan de trabajo en la colonia Infonavit Norte, una de las más inseguras del municipio, Fiesco García afirmó confiar en la coordinación de los tres niveles de gobierno para garantizar un proceso electoral seguro y en paz.

“Los candidatos sabemos que estamos aquí en esa libertad de expresión, pero no en lo particular veo que se tenga que apostar por un tema de seguridad especial”, puntualizó la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México que integran PAN, PRI y PRD.

En materia de seguridad, Karla Fiesco expuso como parte de sus propuestas de campaña está la instalación de cámaras de vigilancia y botones de auxilio en paraderos de autobuses y parques públicos.

Además, habló sobre firmar un gran pacto por la seguridad con todos los sectores de la sociedad; dos nuevas centrales de operación para la seguridad y eficientar tiempos de respuestas en La Quebrada y La Piedad.









