El dirigente de Morena, Mario Delgado, acusó a la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, de solicitar información con fines electorales a los voluntarios que apoyan con los estragos del huracán Otis en Guerrero.

En un video, explicó que la aspirante de oposición convocó a formar un grupo de voluntario para ayudar a los afectados en Guerrero y abrió un registro en línea.

Apuntó que el registro pide datos básicos como el nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono, pero también pide la sección electoral a la que pertenecen.

“Esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando, supuestamente como voluntario, para sacarle información que después van a utilizar con fines electorales. No se vale, no pueden hacer esto. No puede la derecha tener este comportamiento, hacer política carroñera”, acusó.

“Hay que tener respeto y solidaridad, sentido de humanidad con la gente que está sufriendo en Guerrero. No se vale, señora candidata. No se vale tratar de sacar raja política en todo y de engañar siempre a la gente”, señaló el líder morenista.

