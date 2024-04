Margarita Saldaña, candidata a la alcaldía Azcapotzalco por la coalición Va X La CDMX, aseguró que la demarcación necesita continuidad y no curvas de aprendizaje.

“Conmigo no tenemos curva de aprendizaje ni tendremos pérdida de tiempo porque la hemos recorrido toda. Ustedes me han visto, yo he caminado por las calles de la alcaldía y por las unidades habitacionales, porque no soy funcionaria de escritorio, no me he quedado metida en la oficina, doy la cara y conozco todos los rincones de Azcapotzalco y por eso sé qué es lo que se requiere, qué ya hicimos y qué nos falta”, apuntó.

Asimismo, se pronunció porque las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina salgan de Azcapotzalco, pues la demarcación no es un basurero.

“No queremos que la Fiscalía siga en Azcapotzalco, no queremos ese tiradero de vehículos en la Colonia Del Gas, en la colonia Cosmopolita, en la Ampliación Del Gas, en la Ampliación Cosmopolita, en la Avenida Jardín. Si no son capaces de tener los vehículos del otro lado, no los queremos aquí. Azcapotzalco no es basurero. Azcapotzalco debe ser un lugar digno para vivir, que esos espacios vuelvan a ser de los que aquí viven y que nuestra gente recupere la dignidad de sus colonias y ese es el compromiso que tenemos con Santiago Taboada”, sentenció.

"Hoy vamos por más seguridad"

Asimismo, durante su arranque formal de campaña para la reelección, Margarita Saldaña recordó que hoy Azcapotzalco es la quinta alcaldía más segura de la Ciudad, después de haber estado en el último lugar de todas las demarcaciones.

“Hoy vamos por más seguridad, porque esa es la petición número uno de toda la ciudad, de todo el país”, por lo que se comprometió a que las 111 Unidades Territoriales de Azcapotzalco cuenten con una patrulla y que la gente no vuelva a sentir miedo.

Recordó que, al inicio de su gestión, tres cuartas partes de la alcaldía se encontraba a obscuras, pues más de 14 mil luminarias estaban fundidas: “Hoy tenemos 100% funcionando y ya estamos en la segunda etapa, en la que pondremos luminarias peatonales en todas las aceras de la alcaldía”.

A este arranque de campaña acudió Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno, quien se comprometió a duplicar la inversión que haga en patrullas en esta demarcación.

vcr