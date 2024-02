Monterrey, 16 de febrero.- El Cabildo de esta ciudad concedió licencia al alcalde de la ciudad, Luis Donaldo Colosio Riojas, para separarse del cargo de manera temporal, a partir del 29 de febrero, a fin de contender como candidato a senador por el partido Movimiento Ciudadano.

Colosio Riojas, quien buscará un escaño en la Cámara Alta haciendo equipo con Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal, se reincorporará a sus funciones después de los comicios del dos de junio.

El alcalde acudió este día a un evento llevado a cabo en el deportivo Jesús Hinojosa Tijerina, en la colonia Carmen Serdán, donde Sebastíán Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el actor Omar Chaparro hablaron a estudiantes de secundaria, sobre experiencias e historias de vida para crear conciencia sobre el riesgo de que adolescentes y jóvenes caigan en las adiciones.

Colosio dijo que es necesario reconocer que uno de los problemas o amenazas más graves que tienen nuestros jóvenes son precisamente las adicciones, que repercuten en problemas de salud y depresión, que deben ser atendidas no solamente por el gobierno, sino también por herramientas como este tipo de pláticas.

Lee también Taboada formaliza su registro como candidato de la alianza “Va por la CDMX"

“Son casos que inspiran, es lo que queremos hacer, inspirar y motivar a nuestras juventudes a tomar las mejores decisiones para su propia vida… queremos ponerle fin y romper el ciclo destructivo que repiten los jóvenes generación tras generación”.

Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, señaló a su vez que al hablar de sus vivencias logra que los adolescentes presten atención a sus consejos y sepan los riesgos que sufren si toman el camino equivocado.

“A veces no les dan autoridad a sus padres y maestros y a mí me prestan un poquito más de atención porque saben lo que viví y ese es mi aporte, no se trata de llegar al extremo de ver vidas destruidas, sino de avisarles antes lo que les puede pasar”, comentó Marroquín.

Omar Chaparro en su conferencia “Retomar”, dijo estar feliz de contribuir a despertar un poquito la conciencia de los jóvenes, “también nos tocó caernos; me hubiera gustado que en aquel entonces el Gobierno hubiera diseñado este tipo de estrategias” para apoyar a la juventud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rcr