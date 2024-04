Celaya, Gto.- Los asesinos de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, arderán en el infierno, no se podrán librar del juicio de Dios, señaló el sacerdote César Corres Cadavieco, párroco del Templo de la Santísima Trinidad, ubicado en Tacubaya, Ciudad de México.

“Esos malditos la van a pagar”, advirtió en la Catedral de Celaya frente al ataúd de la candidata, a quien conoció hace una década con su familia por parte de la Comunidad del Camino.

“No solo mataron a una candidata, mataron a un cúmulo de posibilidades de bien que le fueron arrebatadas a esta ciudad por los delincuentes; todo el bien que ella iba a hacer, todas las políticas que ella iba a implementar, borradas de un plumazo, porque alguien cree que es dueño de la sociedad, porque alguien cree que puede controlar la vida de los demás. Pero óiganlo bien malditos: Somos más los hombres de bien y la sangre de Gisela caerá sobre sus cabezas y las de sus hijos por siete generaciones, como dice la Biblia”, acotó.

César Corres dice que el 99% de los crímenes en este país no se castigan

Los asesinos, agregó, no quedarán impunes, quizás sí ante los poderes humanos en este país, en donde el 99% de los crímenes no se castigan, quizás la libren. Ante el juicio de Dios no se podrán librar, les espera la destrucción, el sufrimiento atroz, externó.

El padre viajó a esta ciudad para celebrar la misa de cuerpo presente y dar consuelo a la familia. “Hermanos, nos desgarra el corazón ver a esa madre y a esas hermanas y a ese esposo; un esposo al que le arrebataron a su esposa; esos malditos la van a pagar, créanme.

“Espero que se achicharren en el infierno”, dijo ante más de 300 feligreses.

En la homilía expuso la indignación por una muerte absurda, provocada por asesinos que creen que dominan la sociedad, por criminales cobardes, capaces de acabar con una vida porque les incomodaba a sus propios intereses.

Durante la tarde de este miércoles, se le dio el último adiós a Gisela Gaytán Fotografía: Xóchitl Álvarez

Sacerdote despide a Gisela ante más de 300 feligreses

“Nos llena de orgullo despedir a esta hermana coherente con sus principios morales, una soñadora que deseaba construir un mundo mejor, que quería arreglar un poco el desorden que es esta ciudad, que quería traer un poco de certidumbre a tantos miles y miles que se sienten solos ante la delincuencia; que creía, ella, que el Estado no sería un Estado fallido si tuviera gobernantes comprometidos y valientes, como lo fue ella; que no teníamos por qué darnos por vencidos los ciudadanos de bien ante el cobarde que usa un arma, ante el extorsionador, el narcotraficante”.

Gisela, agregó, tiene que ser un grito permanente en esta ciudad, no solo para Morena y aquellos que acompañaban en sus sueños y sus proyectos, sino también para la oposición y los que no son políticos, porque su muerte tiene que calar hondo.

Dijo que la sociedad no se puede derrotar ante el mal, ni se puede quedar cruzada de brazos ante la corrupción. Una sociedad no puede vivir enemistada, polarizada, viendo enemigos en los que son de distinto signo político.

El gobierno no es capaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, señala el sacerdote

El religioso señaló que el gobierno no es capaz de ofrecer lo más básico que un Estado debería ofrecer: seguridad a sus ciudadanos. Se siguen matando candidatos en todas partes del país. Aquí nos toca de cerca.

El padre César aseveró que esto es el resultado de no aplicar la ley.

“Que sea un insulto Gisela para todos aquellos que duermen tranquilos esta noche. Yo le deseo insomnio al gobernador, a los jefes de la policía, a la Guardia Nacional; les deseo insomnio, que no puedan dormir por esto que ha pasado acá”, agregó el clérigo.

Dijo que somos más los buenos que los malditos, y conminó a la comunidad a esforzarse “por aplastar el mal donde lo veamos”.

“Los podemos aplastar, para eso necesitamos gobernantes valientes que quieran realmente poner en práctica la justicia y el derecho, en vez de pactar por miedo o por dinero”, enfatizó en la celebración eucarística.

Después de la misa, en entrevista comentó que en todas partes del país están matando candidatos, y parece que no pasara nada. Recordó que el crimen organizado se infiltró en las elecciones pasadas.

