Una vez concluido el proceso interno con la entrega a Xóchitl Gálvez Ruiz de la constancia que la acredita como responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), el paso siguiente es la elaboración del proyecto de país que reclaman los mexicanos, aseguró el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza.

Entrevistado en la Glorieta del Ángel de la Independencia al término del acto en el que la senadora panista fue ungida como virtual candidata presidencial de la alianza opositora, el dirigente del blanquiazul aseguró que la contienda interna del FAM fue muy exitosa y contó con el respaldo de millones de ciudadanos.

“Como han visto, todo esto ha sido un éxito. Logramos convocar a millones de mexicanos al registro de la plataforma del Frente Amplio por México; logramos recuperar la esperanza y hoy la gente sabe y siente que el 2 de junio del próximo año vamos a lograr corregir el rumbo de México”, destacó.

Calificó el evento como “un cambio positivo” para nuestro país y remarcó que, con la entrega de la constancia a Xóchitl Gálvez como responsable del Frente Amplio por México, se “cierra un primer momento y ahora vamos a construir el proyecto de país para poder resolver los graves problemas que tiene México y que este gobierno ha incrementado”.

Lee también "Hoy hay oposición, en mi equipo ni huevones, ni rateros, ni pendejos": Xóchitl Gálvez

Marko Cortés resaltó que la Glorieta del Ángel de la Independencia ha sido un lugar emblemático para Acción Nacional, “pero también para las y los mexicanos, y hoy en este día tan importante teníamos que venir a festejar al Ángel de la Independencia, que significa la libertad de todas y todos los mexicanos”.

No obstante, apuntó que la unidad de los partidos políticos y la sociedad civil no solo fue innegable en la Ciudad de México, sino en todo el país. “Está más que claro, porque no solo fue este evento sino tenemos múltiples eventos en todo el país de festejo y transmisión simultánea con millones de personas”, subrayó.

El líder nacional del PAN se dijo muy contento, porque hoy ya es posible derrotar a Morena, “hoy tenemos unidad, hoy tenemos con qué y sabemos para qué, por eso es que el 2 de junio de 2024 vamos a ganar”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

apr/rmlgv