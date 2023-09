En Pachuca, Hidalgo, la Coordinadora Nacional de la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, llamó a aplicar el Plan C para transformar todos los poderes de la unión.

"Y vamos a generar las condiciones para hacer lo que llamamos y que todos saben, el Plan C, que significa que haya transformación en todos los poderes de la unión, no solamente en el ejecutivo, no solamente en el legislativo, sino que tiene que haber cambios también en el poder judicial", dijo tras el Acuerdo por la Unidad de la Transformación.

Agregó: "Que se transforme la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transforme el poder judicial para que la justicia llegue al más pobre, para que la justicia que llegue a las mujeres, para que la justicia sea realmente que lo que quiere el anhelo del pueblo de México".

Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a invitar a más gente que se sumen al movimiento.

Mientras tanto, el Vocero Gerardo Fernández Noroña pidió dejar en el basurero de la historia al PRI y al PAN.

En Pachuca, Hidalgo, suscribieron el acuerdo “Unidad por la Transformación” 59 deportistas, empresarios, académicos, activistas, y representantes de la sociedad civil, entre los que se encontraron: Mayeli Rosquero, campeona mundial de boxeo CMB; Enrique Garnica, artista plástico acreedor de diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional; Hugo Burgos, presidente de Amanali Country Club & Náutica; Fausto Villagrán López, cantante de música ranchera; Agustín Ramos Blancas, escritor; Elena María Otazo Sánchez, investigadora, Sistema Nacional de Investigadores nivel II; Gerardo Sánchez Ramírez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo; Ricardo Granados Flores, activista por los derechos de las personas con discapacidad.

