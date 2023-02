Listo, el ejército de hombres y mujeres con el deseo de la transformación: Delfina Gómez

Nicolás Romero, Méx.- A tres días de que termine la precampaña para los comicios del 4 de junio, los morenistas, petistas y verde ecologistas, que forman parte de la alianza, tienen listo un ejército de hombres y mujeres para enfrentar la que es considerada la “batalla maestra” para obtener por primera vez en su historia el gobierno del Estado de México, el cual ha sido dirigido en más de 90 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Es un ejército que yo digo, muchos de aquel lado quisieran tener, pero afortunadamente lo tenemos nosotros, tenemos un ejército conformado por hombres y mujeres no solamente libres, también tenemos ese deseo de cambio y transformación, porque yo he dicho ya basta de tanta indiferencia”, dijo la precandidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.

En un mitin con militantes y simpatizantes de esos tres partidos en el municipio de Nicolás Romero, la senadora con licencia dijo que cuando sale a la calle sus compañeros le han comentado que quieren ser escuchados, visibilizados, pero los gobiernos del PRI no lo han hecho en casi un siglo, por lo que urge ya un cambio en la manera de conducir el destino de más de 18 millones de habitantes que viven en el Estado de México.

Todos los sectores de la sociedad mexiquense se sienten así, los campesinos, maestros, comerciantes, amas de casa, obreros, porque no han sido mejoradas sus condiciones de vida y, por el contrario, ha aumentado la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes, por lo que quieren justicia social.

“Yo creo que sí necesitan justicia los campesinos, pero también los maestros, merecen justicia nuestros comerciantes, merecen justicia nuestras mujeres, por eso yo insisto no perdamos la gran oportunidad que tenemos de lograr un verdadero cambio, ¿O queremos seguir igual, queremos que nos sigan utilizando, queremos que nos sigan condicionando, queremos seguirles dejando ese futuro de nuestros jóvenes, de nuestros hijos? ¡Claro que no! por eso tenemos esa gran oportunidad”, expresó a los asistentes que también le respondieron que ya no están dispuestos a vivir de esa manera.

La exalcaldesa de Texcoco comentó que van muy bien, pero les pidió que no deben confiarse.

“No hay que aflojar y seguir sumando conciencias, solo así podremos avanzar y alcanzar nuestras metas”.

En casi cuatro semanas de precampaña Delfina Gómez se ha reunido con más de 250 mil militantes y simpatizantes de Morena, PT y PVEM, en más de 35 municipios de la entidad que ha visitado.

El próximo domingo concluirá la precampaña en Texcoco, su tierra natal, donde empezó su carrera política.

También estuvo en Atizapán de Zaragoza, donde se reunió con grupos ecologistas y ambientalistas simpatizantes esa alianza y dijo que se aproxima la gran oportunidad de cambiar la realidad y mejorar las condiciones de vida, el apoyo a los animales y a la madre naturaleza.

En el salón de Usos Múltiples Madín, varios morenistas líderes de organizaciones de la sociedad civil presentaron sus ideas sobre el cuidado de la flora y fauna de la entidad.



