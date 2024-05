Guanajuato, Gto.- En su último acto de campaña, Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura por la coalición PAN-PRI-PRD, llamó a los guanajuatenses a salir a votar sin miedo y a convertirse en guardianes de la voluntad de la gente.

En el cierre de campaña de Samantha Smith, candidata a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Libia dijo estar segura que todas y todos saldrán a hacer la diferencia, porque “no vamos a permitir que nuestro estado quede en manos de quienes no quieren a Guanajuato, de quienes le han dado la espalda”. Dijo que aunque otros le traigan ganas a Guanajuato, “no van a poder con nosotros, aquí estamos fuertes, aquí estamos unidos”.

En la Plaza de las Ranas alentó a cientos de asistentes a llevar a votar a la familia, a sacar a los amigos y que nadie se quede en casa, y a ser vigilantes, observadores y a cuidar el voto.

“Que seamos guardianes de la voluntad de la gente, que no haya coacciones, que no haya venta de votos, que no haya esas triquiñuelas que sabemos que hacen los de enfrente”, dijo la candidata panista.

Libia Dennise García, en la Plaza de las Ranas alentó a cientos de asistentes a llevar a votar a la familia. Foto: especial

Pidió a los guanajuatenses cerrar con broche de oro esta elección, como están cerrando la campaña. “Salgamos a votar con fuerza y con corazón porque lo que está en juego es el futuro de nuestras hijas e hijos, y en Xóchitl Gálvez tendremos a la mejor presidente de México”. Llamó a votar con conciencia por este Guanajuato que todas y todos queremos, por Libia, por Xóchitl Gálvez y por Samantha.

Poco antes García Muñoz Ledo, se reunió con hombres y mujeres del sector privado, ante quienes puntualizó que la seguridad y la construcción de la paz es primordial en el Nuevo Comienzo que llegará en Guanajuato.

“La semana pasada, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad reconoció nuestra estrategia de seguridad, dentro de todas las del país como la mejor, como la más completa”, dijo al empresariado guanajuatense. Agregó que ahora el reto es llevarla a cabo desde el primer día que llegue a gobernar este estado.

La candidata expresó que su mayor motivación para ser gobernadora, “es dejarle a nuestras hijas e hijos un mejor Guanajuato. Cuando uno es madre y padre de familia, sabemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados, que no basta con hacer nuestra tarea al interior de nuestras casas”.

Dijo que hoy tenemos que salir y trabajar porque las juventudes, la niñez en Guanajuato tenga más oportunidades, y dijo que para ellos "hemos planteado una estrategia que tiene diferentes ejes". Aseguró que lo que se ha hecho bien, continuará, y en lo que hay que cambiar se buscará otro camino.

