Lía Limón candidata de la alianza PAN, PRI, PRD a la alcaldía Álvaro Obregón, pidió a los jóvenes salir a votar el próximo 2 de junio.

Al participar en el Foro “Conoce a los Candidatos 2024” con estudiantes de la Universidad Anáhuac del sur, les pidió revisar las propuestas de los distintos candidatos, pero también las trayectorias de los aspirantes y subrayó: “Todos ustedes que votan por primera vez, salgan a votar si no quieren que esta sea la última elección”.

Advirtió que hay que tener historia congruente y trayectoria, pues no se puede hablar de lo que no se hizo.

Lee también Lía Limón: Demostré ser alcaldesa de tiempo completo

“Santiago Taboada entregó la alcaldía más segura del país, mientras que Clara tiene la alcaldía más insegura. Yo no tendría cara para buscar la reelección, si no hubiera dado resultados, y no hubiera trabajado en todas las colonias”, enfatizó.

Durante el diálogo con los jóvenes también les dijo que si se van a dedicar al servicio público lo hagan pensando en mejorar la vida de las personas.

Finalmente, les ofreció que en su próximo periodo de gobierno habrá apoyo al emprendedurismo y cursos de capacitación para impulsar a los jóvenes a salir adelante.

Lee también Lía Limón se compromete a continuar apoyando a las mujeres de la Álvaro Obregón

Más tarde, Lía Limón continuó con su recorrido por Lomas de Potrero y se reunió con vecinos de la colonia Los Alpes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr