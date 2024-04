Lía Limón, candidata a la alcaldía Álvaro Obregón de la coalición Va por la CDMX, sostiene que busca la reelección porque dirigió un gobierno de resultados durante estos casi tres años, a pesar de que Morena le entregó una demarcación hecha pedazos.

Por lo anterior, afirma que el guinda no volverá a gobernar la jurisdicción y que “ya se van” de la Jefatura de Gobierno y de la Presidencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Lía Limón comenta que seguirá siendo una aliada de las mujeres y que durante este tiempo han hecho la diferencia, pues han atendido con apoyo económico, emocional y de empoderamiento a entre 30 y 40 mil ciudadanas.

“Entre la Línea Aliada, entre Contacto Mujer, los Puntos Violeta, el refugio que hicimos con recursos 100% propios, hemos atendido entre 30 y 40 mil mujeres, hemos hecho una diferencia. Si tú haces un análisis comparado de datos, generamos una reducción de feminicidios de 50%, comparando 2022 con 2023, y de violaciones de 30%; es decir, las mujeres hoy se sienten protegidas y abrazadas, no lo digo yo, me lo dicen ellas. Yo a las mujeres no les pongo vallas, las abrazo y las escucho”, apunta.

¿La Tarjeta Aliada es emblema de su administración?

—Sin duda, pero no sólo la Tarjeta Aliada, sino toda mi política de género. Te puedo decir, sin temor a equivocarme, que soy la alcaldía con una política de género más sólida, integral y circular que hay en esta Ciudad: por un lado de prevenir la violencia empoderando a las mujeres con la Tarjeta Aliada, estancias infantiles, ferias del empleo y demás; y por otro lado, la atención que se da en casos de violencia, creamos una fuerza especial para atender a mujeres víctimas de violencia que atiende al menos tres llamados al día.

Recuerda que lograron reducir la incidencia en los delitos de alto impacto 25% y mejoraron la percepción de seguridad 10% gracias a la estrategia de Blindar Álvaro Obregón, aunque acepta que en este tema siempre habrá cosas por mejorar. “Estoy segura que con Taboada vamos a seguir trabajando por la seguridad y a lograr los resultados que él dio en Benito Juárez”.

Comenta que de lograr la reelección, seguirá con el rescate de espacios públicos, como lo hizo en 150 sitios grandes y pequeños.

“Le estamos metiendo a estos espacios que Layda [Sansores] me dejó hechos pedazos”.

La candidata acota que los espacios públicos no tienen por qué ser chafas, por lo que le seguirá apostando a su rehabilitación.

Indica que van a seguir mejorando los servicios públicos, y ejemplifica que durante su mandato se ha reencarpetado lo equivalente a la distancia de la Ciudad de México a San Juan del Río, en Querétaro.

Van por más luminarias, poda de árboles y más estancias infantiles, de la mano de Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

Lía Limón adelanta que de ganar, continuará siendo aliada de los jóvenes y de los adultos mayores, y creará Casas de Día para que las personas mayores puedan tomar clases de distintas disciplinas y les acercará el Médico en tu casa.

“Seguiremos siendo un gobierno de tiempo completo, los vecinos de Álvaro Obregón quieren un gobierno que siga dando resultados, que siga mejorando los servicios públicos, que siga apoyando a las mujeres, que siga trabajando por la seguridad, que siga trabajando por una mejor alcaldía. Pero además, vamos a ser una alcaldía que seguirá gobernando de la mano con los vecinos y dando resultados de la mano de los vecinos. Vecinos y alcaldía gobernamos juntos”, subraya.

¿Por qué confiar en Lía Limón para un segundo periodo de gobierno?

—Porque ya di resultados, porque estoy medida, yo sí creo en los datos y los datos no mienten. Estoy evaluada como la mejor alcaldesa de esta Ciudad, estoy medida y estoy bien evaluada. Y esto ha sido contracorriente, he nadado en contra de un Gobierno de la Ciudad que ha decidido ser sectario y gobernar sin apoyar a los vecinos de las alcaldías que perdieron en 2021, por eso ya se van. Más vale bueno por conocido, que malo por conocer. Yo ya demostré que soy una alcaldesa de tiempo completo enfocada en Álvaro Obregón.

Recuerda que recibió una alcaldía hecha pedazos en octubre de 2021, pero recalca que con trabajo y esfuerzo se han logrado buenos resultados, que han hecho que incluso vecinos militantes de Morena le hayan dicho que votarán por ella.

“Esos que ya fueron y que saquearon una vez la alcaldía, no van a regresar”, afirma.

¿Por qué no tienen posibilidades de regresar?

—Primero, porque nosotros hemos dado resultados y hemos sido un buen gobierno que gobierna de la mano de las y los vecinos; segundo, porque ellos [Morena] no tienen nada que presumir. En el poco tiempo que estuvieron en la alcaldía la dejaron hecha pedazos, tres años les faltaron para entregarnos una alcaldía hecha pedazos, no van a regresar.