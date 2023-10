La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, hizo pública su aspiración de gobernar la Ciudad de México, ante cerca de 10 mil personas que se reunieron para escuchar su segundo informe de Gobierno, y de paso llamó a la unidad de todos los aspirantes del frente opositor que también buscan el mismo cargo.





Así se vivió el 2do informe de Lía Limón. FOTO: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL/

Durante su mensaje, en el que destacó logros de su administración y fue arropada por la senadora Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, la edil precisó que la mayor fortaleza de la oposición es la unidad y los resultados que han dado, por lo que les pidió continuar por este camino a sus compañeros aspirantes que la acompañaron a este informe.

“Y todos estamos aquí, Margarita, Santiago, Kenia, Adrián, Sandra, Víctor Hugo, Cházaro y Nora. A ustedes quiero decirles, vamos juntos. Nuestra mayor fortaleza es la unidad y los resultados que hemos dado. Aspiro a encabezar este proyecto y a contar con su apoyo. De igual manera quiero decirles que ustedes van a contar con el mío sin titubeos. Cuentan conmigo porque yo sé que cuento con cada uno de ustedes”, sostuvo.

Asimismo, puntualizó que está lista para lo que viene porque es una mujer de resultados y no de palabras, y con carácter para encabezar el frente opositor.

“Estoy lista para lo que viene, tengo la experiencia, la dedicación, la fuerza y el carácter para estar al frente del gobierno de la Ciudad de México. Quiero que los chilangos tengan un gobierno que trabaje para ustedes, que dé la cara y dé respuesta a sus demandas porque merecen más, porque podemos tener un gobierno a la altura de la gente, porque ya demostramos que si podemos… porque llegó el momento y si alguien cree que esto es una locura, no me preocupa, no me preocupa porque yo sé que lo vamos a lograr”, expuso.





Lía Limón dice que solicitará licencia

Más tarde, en entrevista anunció que en próximos días estará presentando su licencia como alcaldesa para buscar la Jefatura de Gobierno.

Xóchitl Gálvez apuntó que la alcaldesa de Álvaro Obregón es una fuerte contendiente por la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

Resultados en estos dos años

Al respecto, durante su mensaje, Lía Limón indicó que hace dos años le dijeron que era una locura regresar las estancias infantiles, pero ahora ya son 30 las aperturadas.

Recalcó que su compromiso es con las mujeres, por lo que se han entregado seis mil tarjetas Aliadas, y se creó también la Línea Aliada para brindar asesoría psicológica y jurídica a las mujeres víctimas de violencia. De igual forma, indicó que se ha ampliado el número de mujeres policías, lo que ha provocado una reducción de 50% en los feminicidios y 30% en las violaciones.

Lía Limón subrayó que en estos dos años en Álvaro Obregón se ha han reducido los delitos de alto impacto en 32%, y se mejoró en 18% la percepción de seguridad.





Comentó que también se han rescatado los espacios públicos, como el Deportivo Plateros, y que se han repavimentado el equivalente a 87 canchas del Estadio Azteca.

Presumió que se han entregado 400 kits de gallinas ponedoras “por lo que digo que somos una alcaldía con muchos huevos”.