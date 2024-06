Toluca, Méx.— El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que implementó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) recibió ataques de bots para estresar al sistema y simular ataques simultáneos el día de la jornada, con ello se puso a prueba y “te puedo decir que es un sistema robusto, confiable y seguro”, aseguró la consejera presidenta, Amalia Pulido.

Informó que en esta ocasión no habrá conteo rápido sobre los resultados de la elección de 125 presidencias municipales, regidores, síndicos y 75 diputaciones locales, toda vez que la cantidad de autoridades electas no lo permite; sin embargo, el PREP comenzará a arrojar resultados a las 20:00 horas, y se actualizará cada 20 minutos.

Sobre el funcionamiento del PREP, indicó que realizaron tres simulacros, además de la prueba de funcionalidad, y en los ejercicios detectaron áreas de oportunidad que la unidad informática fue mejorando.

“El sistema es seguro, esta vez se implementó una medida adicional por parte del ente auditor, en donde se entrenaron bots para estresar al sistema y simular ataques simultáneos el día de la jornada”.

Dijo que a la par se instalaron dos conexiones de internet en las 40 juntas distritales para que no haya problema de conectividad, asimismo habrá personal de Telmex en el IEEM el día 2 de junio, durante la jornada, para cualquier eventualidad técnica que se presente en todas las juntas, tienen plantas de luz por cualquier corte que sufra la energía eléctrica.

Pulido Gómez explicó que el PREP es un sistema especializado, este año el ente auditor es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad Tamaulipas (Cinvestav) y el Comité Técnico Asesor conformado por académicos de diversas ramas de investigación. “Ellos han dando acompañamiento y también generado sugerencias para que el sistema funcione”. Apuntó que también la totalidad del personal del instituto cuenta con teléfonos con nuevas tecnologías, aplicaciones con tecnología de punta para que la captura de imágenes sea nítida y evitar errores que pueden complicar la lectura del acta.

“Entonces, realmente el PREP está listo para empezar a ofrecer los resultados a partir de las 20:00 horas con cortes cada 20 minutos y obviamente no hay posibilidad de un conteo rápido, el IEEM no lo tendrá, sólo habrá conteos rápidos para los cargos federales y para las gubernaturas. En el caso local es complicado porque hay municipios que son muy pequeños y no alcanza una muestra estadísticamente significativa, entonces por esa razón no los estaremos realizando”, especificó Amalia Pulido.