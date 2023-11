Sobre la victoria de Javier Milei en Argentina, la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum reconoció el ejercicio democrático; sin embargo, manifestó su rechazo a las ideas para el nuevo gobierno.

"Todo mundo sabe que no estamos de acuerdo con el modelo que plantea Milei, es un regreso al neoliberalismo más extremo", sostuvo.

En entrevista con medios nacionales, la exmandataria capitalina descartó que este tipo de triunfos reviva que la derecha pueda gobernar más países de América Latina ni en México.

"No lo creo, Argentina tiene su caso particular, y particularmente en México el apoyo que representamos tiene un apoyo popular impresionante porque hay un buen trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la gente está contenta con lo que está ocurriendo, no creo que esto influya en el país", destacó.

