Tizimín, Yucatán.-El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, demandó voto completo (las 6 boletas), para Acción Nacional y así evitar llegue lo peor de la política en México: gobierno de Morena, afirmó.



“Qué no venga lo peor de la política, porque si bien nuestros gobiernos no son perfectos, (los de Acción Nacional), les puedo asegurar viéndoles a los ojos y de frente, que por mucho son mejores que los gobiernos que tiene Morena”, afirmó.



“Las muestras las tienen en todos lados”, señaló el líder del blanquiazul, y se dijo seguro de que las y los yucatecos no quieren la violencia e inseguridad que se vive en Campeche o los niveles de drogadicción que se registran en Quintana Roo, su estado vecino.

“Yo me siento orgulloso como dirigente nacional del PAN, de poder decir que Yucatán es el estado más seguro de todo México”, indicó.



Recalcó que el gobierno federal quitó el Seguro Popular que atendía a las familias y hoy además de que gastan todo su patrimonio, cuando se les presenta una enfermedad costosa ya no hay ni quien los ayude, ni los salve porque ni medicamentos se les da en casos graves como el cáncer.

El PAN y sus candidatos asumen el compromiso de no quitar ni eliminar programas sociales, sino al contrario, ampliarlos y mejorarlos con medicamentos garantizados, informó.



Expresó su respaldo a Renán Barrera, candidato a gobernador, y dijo que el 2 de Junio esperan voto masivo para Acción Nacional.

