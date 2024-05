TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, informó que hasta las 8 de la noche del miércoles se registraba un avance del 76 por ciento en la entrega de la paquetería electoral en el estado, aunque dijo que aún tienen como plazo el viernes.

La funcionaria federal destacó que podrían no instalarse 66 casillas básicas, contiguas y extraordinarias en los municipios de Tila, Amatenango de la Frontera , Honduras de la Sierra, Chicomuselo , Bella Vista , Pantelhó y Berriozábal, "donde los ciudadanos tienen miedo a participar ".

En Pantelhó, indicó, no ha sido posible entregar la paquetería electoral , es probable que no se podrían instalar 28 casillas en 14 secciones. "Todavía tenemos complicaciones en Pantelhó, donde no hemos podido ingresar, y donde muy probablemente no sea posible llevar la elección en todo el municipio", consideró

Con relación a las protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en rueda de prensa, Rodríguez Sánchez confío que esas manifestaciones no afecten las votaciones.

En materia de seguridad electoral el INE sigue operando con todas las corporaciones federales como locales, Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Foto: Especial

"Yo esperaría que no , finalmente lo que nos ha impactado un poco es la distribución de gasolina, sin embargo, de manera gradual se ha ido incrementando la disposición en Tuxtla Gutiérrez ya hay varias gasolineras que están suministrando el servicio", expuso. Así que "esperaríamos que permitan( los maestros) también llevar a cabo una jornada electoral en tranquilidad y paz".

Se le preguntó si había temor de un posible boicot electoral de maestros ."No, no lo tenemos y esperaríamos que se comporten con miras de altura y que no tomen las elecciones como moneda de cambio para obtener las demandas sociales que están buscando ", afirmó.

En materia de seguridad electoral el INE sigue operando con todas las corporaciones federales como locales, Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, además de Guardia Nacional , policías estatales y municipales en algunos casos.

" Guardia Nacional está resguardando 12 de nuestras 13 juntas distritales , y además elementos de la Política Estatal están en las 13 juntas distritales", precisó.

El INE también ha solicitado apoyo y acompañamiento policíaco en diversas actividades, como el traslado de paquetería y documentación electoral. Además, añadió Claudia Rodríguez , ha incrementado el número de efectivos militares y de elementos de la Guardia Nacional en labores de rondines y patrullajes en el territorio chiapaneco y que aumentará más el 1 de junio.

La representante del INE señaló que para la jornada electoral " se han incrementado 1, 500 elementos de Sedena, y al parecer habrá 1,500 más; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, "prácticamente todos sus elementos apoyan las actividades cuando así se requiere".

