Gerardo Fernández Noroña aseguró que dará la sorpresa y ganará la encuesta para convertirse en el coordinador nacional de los comités de la 4T.

Así lo declaró en una conferencia de prensa desde San Luis Potosí, donde se comparó con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al referir que así como Morena subestimó al mandatario estatal en el momento de su elección, también lo están subestimando a él.

“San Luis Potosí es el único estado en donde el PT gobierna en alianza con el Verde, claro está, pero aquí los compañeros de Morena se equivocaron en la candidatura, se logró el triunfo… yo reconozco que en el caso del compañero Gallardo le pasó de lo que me quejo ahora, de que me subestiman y me andan malmodeando”, dijo.