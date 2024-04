Ayer, los diputados de Morena y sus aliados dejaron en claro que cumplirán con la orden de crear el fondo de pensiones del presidente López Obrador a como dé lugar, ya que durante varias horas de discusión repitieron que no importa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les tire la reforma varias veces, porque “lo volveremos a hacer y lo volveremos a hacer y lo volveremos a hacer”.

El pleno parecía más una cantina que la Máxima Tribuna del país, ya que los legisladores discutieron entre gritos, chiflidos y mentadas de madre que no distinguieron a oficialistas o de oposición.

Los legisladores se llenaron de improperios hasta el cansancio: “¡raterazos del bienestar!”, “!farsantes del PRIAN¡”, “¡es un honor saquear para Obrador!”, “¡sinvergüenzas!”, “¡corruptos!”; se acusaron de legislar “a lo pendejo” y más, pero ninguno acusó recibo y menos se amilanó por los insultos.

Mientras en tribuna un bando se esforzó en defender la creación del fideicomiso con recursos de los trabajadores para que lo administre el gobierno con la promesa de otorgar pensiones al 100%, pero sin precisar un monto específico del fondo, del otro lado acusaron el robo de décadas de ahorros de los trabajadores.

“¡Corran por su dinero porque en este momento está en riesgo!”, alertó la perredista Gabriela Sodi.

Incluso, los legisladores de oposición, en voz de Augusto Gómez Villanueva (PRI), pidieron a la Mesa Directiva que el Comité de Ética Parlamentaria sancionara al diputado Gerardo Fernández Noroña por llamarlos “pandilla de canallas” y “traidores al pueblo”, por señalar las irregularidades del dictamen, que debió ser votado dos veces en la Comisión de Seguridad Social.

Y su compañera de bancada, Lilia Aguilar (PT), fue más allá al llamar “ladronzuelo” al expresidente Ernesto Zedillo (PRI) por la reforma al sistema de pensiones de 1997, acusar que el expresidente Vicente Fox (PAN) estaba en contra del programa de pensiones para adultos mayores y a la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, por supuestamente defender los intereses de banqueros y empresarios.





Tampoco faltaron las pancartas en la discusión y el diputado Santiago Torreblanca (PAN) se hizo escoltar de sus compañeros de bancada, armados con cartulinas y el mensaje: “Las Afore no se tocan”, y una lona que decía “Morena, no toques las pensiones”; sostuvo que el gobierno podría encontrar a los dueños de 90% de las cuentas inactivas si quisiera a través del SAT, porque tiene todas las direcciones fiscales, pero no lo hace para quedarse con los recursos de aquellos que no saben que poseen dinero en sus Afore.

Sin embargo, los diputados de Morena no se cansaron de desestimar la eventual respuesta de la Suprema Corte ante una acción de inconstitucionalidad que pueda interponer la oposición y así Joaquín Zebadua Alba llamó “lacayos de los poderosos” a los ministros.

“No lo van a lograr ni con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está al servicio, que son lacayos, al igual que ustedes, de los poderosos. No lo van a lograr y todo lo que están diciendo hoy es porque ven que su candidata va en caída libre, que no logran levantarla, y les preocupa a esos corruptos que están en las listas plurinominales que no van a tener la menor posibilidad de llegar aquí con esos votos que están tratando de sacarle al pueblo de México”, dijo.

La diputada trans María Fernanda Félix (MC) afirmó que el dictamen “lo hicieron a lo pendejo” y en tribuna recibió gritos y mentadas de madre, a las que contestó: “Yo le doy los saludos a mi madre, no se preocupen. La patria es primero, pero ustedes leen: la patria es dinero”.