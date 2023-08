Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia por el Partido del Trabajo, reclama ante la decisión “unilateral ,autoritaria y grave" al no respetar la muestra determinada bajo un modelo matemático. Ya que la decisión altera la realización de encuestas acordadas y estás darán el resultado de quién encabezará la Coordinación Nacional.

Fernández Noroña, diputado con licencia por el Partido del Trabajo envía una carta al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y al presidente del Consejo Nacional del partido guinda, Alfonso Durazo. Noroña expone en el documento, que recibió una carta el día de hoy ,sin firma, fecha, ni responsables que sustenten la respuesta a su exigencia a respetar el muestreo aleatorio de las casas encuestadoras.

El petista expone en doce puntos las inconsistencias sobre el proceso que se llevará a cabo para determinar quién será el Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación de Morena.

Entre los puntos que destaca la carta que compartió Gerardo Fernández Noroña, es que en días recientes el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo dio a conocer que no se levantaría la encuesta en domicilios que tengan publicidad de algún aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T.

Asimismo se descartaron los domicilios que tengan propaganda de cualquier partido político, “es absurdo que pretendan desestimar arbitrariamente a quienes simpaticen con los partidos de nuestro movimiento y dejar en manos de quien levante la encuesta, la discrecionalidad para determinar qué domicilio se respetará para levantar la misma, es un hecho irresponsable y ominoso”, recalca Noroña.

También enfatizó sobre la medida de la veda días previos a la elección, que no exista propaganda electoral cerca de una casilla, no publicar encuestas, Fernández Noroña arremetió contra está disposición “este torpisimo argumento plantea que habrá un proceso de elección,que es inexistente,no hay elecciones primarias, no hay centros de votación, no hay nada de lo que se reseña en este párrafo que aplique en la realización de las encuestas para determinar la coordinación nacional de nuestro movimiento. Tampoco hay un proceso electivo, ni la casa donde se levantará la encuesta es un centro de votación. El argumento es aberrante”.

El petista hace un llamado a quienes pretenden sancionar a sus simpatizantes que tengan a alguna cartulina en su apoyo y pueda ser descartado en la encuesta y cuestionó el uso de espectaculares, bardas y propaganda de algunas corcholatas que no se modificó, lo que considera el petista el colmo de la torpeza, justicia e inequidad.

“Mientras el despilfarro millonario en espectaculares no se modifica, toda la publicidad en espectaculares y bardas se mantendrá, pero castigan que haya algún respaldo en domicilios comparando estos con centros de votación. El colmo de la torpeza, de la injusticia y de la inequidad”.

Este 28 de agosto, Noroña ya no podría emitir algún comentario del proceso, pero espera una rectificación en las pocas horas que restan.

