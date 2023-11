Ciudad Juárez, Chihuahua.- Al arrancar su precampaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de junio próximo, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó que la contienda ya esté decidida en favor de Claudia Sheinbaum.

Ante simpatizantes de la alianza PAN-PRI-PRD que se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad de esta ciudad fronteriza, la virtual candidata presidencial advirtió a Morena que su candidata no es inalcanzable.

“Aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen, no saben de qué estoy hecha.

“Soy una mujer que viene de abajo y que ha luchado contra la adversidad toda su vida y no obstante que ella (Sheinbaum) tenga de jefe de campaña al presidente de la República, y no obstante que todos los días pague millones de pesos en bots para agredirme y atacarme, conmigo van a saber lo qué es la competencia”, advirtió.

Gálvez Ruiz señaló que en sus recorridos por se ha encontrado un México devastado por la inseguridad y la violencia.

Lee también: ¡Arrancan las precampañas! Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García inician esta etapa rumbo a 2024

Aseguró que no estamos condenados a vivir en esas condiciones porque el problema sí tiene solución, pero para ello se requiere una persona cabrona como ella.

“Se requieren tres cosas: cabeza, su servidora la tiene, va a ser el mejor equipo de gente que construya una estrategia de seguridad.

“Corazón para ponernos en los zapatos de la gente, pero sobre todo carácter.

“A mí lo que me sobra es carácter. Soy una mujer cabrona, entrona, echada para adelante. A mí los delincuentes ni maíz que les voy a dar abrazos, les voy a aplicar la ley” a secas y punto, y los abrazos -dijo- van a ser para los ciudadanos.

Xóchitl Gálvez dijo que de ganar las elecciones, su gobierno sí combatirá a fondo la corrupción.

Lee también: “Afectará promoción anticipada la equidad en elección de 2024”: especialistas

“Necesitamos un país donde se acabe la corrupción, miren que gastar 400 mil millones en Dos Bocas cuando iba a costar 160 mil millones, de verdad que alguien se está robando el dinero, y ya basta que los políticos se roben el dinero, no lo vamos a permitir. Vamos a atacar la corrupción, pero nosotros sí de a deveras”

La precandidata presidencial fue recibida en la Plaza de la Mexicanidad por miles de mujeres que la vitorearon y ovacionaron al coro de ¡Presidenta, presidenta, presidenta!

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv